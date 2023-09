"Eine Lüge": Kölns Koronkiewicz beklagt fehlenden Respekt von Schiedsrichter Ittrich

Zum zweiten Mal in Folge spielte Viktoria Köln daheim nur remis - und das obwohl mehr drin gewesen wäre. Im Spiel gegen Bielefeld sorgte aber auch der Schiedsrichter für Frust.

Köln war gegen die Arminia lange Zeit die bessere Mannschaft, war auch in Führung gegangen und befand sich auf Siegkurs. Die große Chance zur Entscheidung ließen die Rheinländer in der 84. Minute liegen, als David Philipp im Eins-gegen-eins nicht selbst den Abschluss suchte, sondern lieber quer auf André Becker legte, der wiederum verstolperte. Zu allem Überfluss setzte es fast schon im direkten Gegenzug den 1:1-Endstand.

"Das ist natürlich ärgerlich", sagte Trainer Olaf Janßen nach Abpfiff bei "Magenta TV" und sprach von einer "bitteren Fehlentscheidung vom David, der sich dafür auch sofort entschuldigte." Janßen machte seinem Schützlingen jedoch keinen Vorwurf, denn "Fehler sind Teil des Spiels - und die müssen wir akzeptieren. Je besser wir das machen, desto besser werden wir." Das sei von großer Bedeutung in dieser ausgeglichenen 3. Liga, meinte der 56-Jährige: "Entscheidend ist nicht, wie geil du spielst, sondern wie du mit Rückschlägen umgehst."

Koronkiewicz beklagt fehlenden Respekt

Patrick Koronkiewicz gab indes zu, dass ihm der Rückschlag zu schaffen machte. "Nach dem Spiel ist es schwierig, Worte zu finden", gestand der 32-Jährige, der sein Team zuvor mit einem wunderbaren Volley in Führung gebracht hatte: "Das so ein typischer Ball, der geht entweder 27 Meter über das Tor - oder in den Knick." Der schöne Treffer reichte am Ende aber nur zu einem Punkt - und das wurmte Koronkiewicz: "Wir haben eine überragende Partie gemacht, machen den Sack aber nicht zu."

Nach Abpfiff hatte sich Koronkiewicz zudem einen verbalen Schlagabtausch mit Schiedsrichter Patrick Ittrich geliefert. Darauf angesprochen, beklagte er fehlenden Respekt des Unparteiischen. "Er hat uns gegenüber nicht respektvoll gepfiffen", sagte der Mittelfeldmann und warf dem Schiedsrichter, der den Kölnern einen vielversprechenden Konter mit dem Schlusspfiff untersagt hatte, sogar vor, gelogen zu haben.

Wichtig ist, dass wir auf unserem Weg bleiben. Olaf Janßen

"Bei der letzten Aktion wären wir komplett durch. Er sagt, dass noch drei Gegenspieler da waren, was eine Lüge war. Dann sagt er noch, dass wir 60 Minuten eine 'Grütze' gespielt haben", beklagte sich Koronkiewicz bitter und betonte: "Meiner Meinung nach sehr respektlos. Das habe ich ihm auch gesagt."

Janßen, der sich an das 0:0 gegen Rot-Weiss Essen erinnert fühlte, wiederum hielt sich nicht mit Schiri-Schelte auf, ihm war wichtiger, seine Spieler aufzubauen. Denn es sei "ein ganz wichtiger Moment für uns. Wir haben zweimal zuhause überragend gespielt, aber nicht gewonnen", stellte der Trainer fest und betonte, dass man sich davon nicht aus der Bahn werfen lassen dürfte. "Wichtig ist, dass wir auf unserem Weg bleiben."