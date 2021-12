Eine Lektion für drei grölende Halbstarke

Zum Ende des Jahres werfen kicker-Reporter einen persönlichen Blick auf besondere Spiele der vergangenen zwölf Monate. Heute: Bei Frankfurts Heimspiel gegen den VfB im September passiert auf der Tribüne etwas, was normal sein sollte - es aber ganz bestimmt nicht ist.

Handshake nach einem durchschnittlichen Bundesligaspiel: Kostic, Endo & Co. nach Frankfurts 1:1 gegen Stuttgart am 12. September. Getty Images

Dass das durchschnittliche Spiel Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart am 4. Spieltag mit einem durchschnittlichen 1:1 endete, weiß ich noch ziemlich genau, alles andere musste ich mir gut drei Monate später erst wieder ins Gedächtnis rufen: ach ja, Kostics Treffer als Joker, genau, Antons Platzverweis, stimmt, Marmoushs VfB-Torpremiere kurz vor dem Schlusspfiff.

Eine Szene, an die ich mich dagegen noch ganz genau erinnere, weil sie nicht so durchschnittlich war, spielte sich auf der Tribüne ab, irgendwann, als es noch 0:0 stand. Da saßen drei junge VfB-Fans, die sich alle Mühe gaben, ihre Umgebung zu verärgern. Nur wenn sie sich gerade neues Bier holten - und das taten sie oft -, unterließen sie es mal, aggressiv herumzugrölen oder die Sitzschalen zu traktieren. Einmal schubste einer der drei einen anderen der drei aus Spaß sogar kopfüber auf die leere Reihe vor ihnen.

Schließlich wurde es einem Tribünen-Nachbarn zu bunt, doch der Anlass war ein anderer: Einem aus dem trunkenen Trio war offenbar zu allem Überfluss ein Affenlaut über die Lippen gekommen.

Und so baute sich dieser aufgebrachte Eintracht-Anhänger vor den Halbstarken auf und hielt ihnen einen kleinen, aber umso lauteren Vortrag über Rassismus: darüber, dass man noch so betrunken sein könne, es dafür aber nie eine Entschuldigung gebe, nie. Und dass das ganz bestimmt nichts sei, was einem einfach mal so herausrutsche.

Er schloss damit, sie über ihr Glück zu informieren, dass er mit seinen Kindern anwesend sei. Sonst wären ihm offenbar noch weitere Konsequenzen eingefallen.

Wertvoller als jedes "No to racism"-Banner

Es war eine Reaktion, die so normal sein sollte wie das Ergebnis zwischen Frankfurt und dem VfB, die es aber ganz bestimmt nicht ist; und die mutmaßlich mehr wert ist als jedes "No to racism"-Banner.

Sichtlich beeindruckt wurden die Gemaßregelten nach der Lektion immer ruhiger, inzwischen hatte noch ein weiterer Zuschauer mit den Ordnern gedroht. Sie hörten zwar nicht damit auf, Bier zu holen, diesmal brachten sie ihren neuen Bekanntschaften aber wenigstens eins mit.