Eine Legende - nicht nur am Main

Jürgen Grabowski zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Mit Eintracht Frankfurt und mit der deutschen Nationalmannschaft gewann er Titel - und ist nicht nur deshalb eine Legende. Ein Nachruf.

Wer sich an die fabelhaften 1970er Jahre des deutschen Fußballs erinnert, dem kommen nicht nur große Erfolge der Nationalelf und von Vereinen in den Sinn. Ihm fallen sofort auch herausragende Persönlichkeiten ein, markante Figuren, Feingeister auf dem Spielfeld und am Ball. Jürgen Grabowski war einer dieser großartigen Kickkünstler. Am Donnerstagabend ist "Grabi" im Alter von 77 Jahren verstorben. Eintracht Frankfurt und der gesamte deutsche Fußball trauern um eine Legende.

Wenn Jürgen Grabowski erklärte, an welcher Stelle genau der ruhende Ball mit dem Innenrist getroffen werden müsste, um die Kugel mit Effet ins Tordreieck zu zirkeln, dann tat er das mit einem Leuchten in den Augen. Mit purer Spielfreude. An einem kleinen Golfball veranschaulichte er, was ihm einst der Trainer Gyula Lorant am Frankfurter Riederwald beigebracht hatte, ihm und anderen Eintracht-Stars wie Bernd Nickel. Die Zuhörer hingen dann an seinen Lippen. Und tauchten in Gedanken ein in die wunderbare Welt der zu seiner Zeit als "launische Diva" bekannten Eintracht der 60er bis 80er Jahre.

Der "vielleicht vollkommenste Spieler" der Eintracht

Grabi wurde 1974 Weltmeister, hatte maßgeblichen Anteil an dem Titelgewinn bei der Heim-WM, als er nach dem 0:1 gegen die DDR-Auswahl die Turnier-Wende mit dem Sieg gegen die Schweden mit einleitete. Als die Adlerträger 1980 den UEFA-Cup im Bundesliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach gewannen, kam der Spielmacher nur in Zivil aufs Siegerfoto. Die schwere Verletzung nach einem Tackling des Gladbachers Lothar Matthäus in einem Bundesligaspiel zuvor hatte sein Mitwirken verhindert. Das hat Grabowski immer "gewurmt" - verständlich. Diesen internationalen Triumph im Waldstadion im Trikot zu genießen, das hätte diese Ikone der Eintracht allemal verdient gehabt. Grabowski beendete seine Karriere kurze Zeit später.

Der Ehrenspielführer der Frankfurter sei der "vielleicht vollkommenste Spieler" der Eintracht gewesen. Mit ihrer "Aura" wirke diese Persönlichkeit auch heute noch "generationsübergreifend identitätsstiftend für den Verein", heißt es in der Würdigung durch Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann. Das trifft es.

Grabowski war 1965 vom FV Biebrich 02 (zuvor SV Biebrich) an den Riederwald gewechselt. Ein Jahr später bereits gehörte er dem DFB-Kader an, der in England Vizeweltmeister wurde. Vier Jahre danach avancierte er bei der WM in Mexiko in den Augen der Deutschen zum "besten Einwechselspieler der Welt". 1974 schließlich, ausgerechnet an seinem 30. Geburtsag am 7. Juli, folgte der große Triumph an der Seite seines Frankfurter Mannschaftskameraden Bernd Hölzenbein. Als Weltmeister verabschiedete sich der Offensivakteur nach 44 Länderspielen (fünf Tore) aus der Nationalelf. Der Charakterkopf ließ sich nie alles gefallen. Zu den rein sportlichen Hemmnissen einer noch größeren Einsatzbilanz im DFB-Trikot zählte auch der fortwährend starke Bayern-Block im Aufgebot von Bundestrainer Helmut Schön.

Erinnerungen an die Pokalsiege 1974 und 1975

"Deutschlands Stolz, der Grabi und der Holz", sangen die Fans dennoch in den 1970er Jahren, in denen Grabowski 1972 auch den EM-Titel gewann. Das hohe Lied auf ihn aber ist ein anderes: "Wir haben die Eintracht im Endspiel gesehen, mit dem Jürgen, mit dem Jürgen, sie spielte so gut und sie spielte so schön, mit dem Jürgen Grabowski". Die Einleitung von "Schwarz und weiß wie Schnee" erinnert besonders an die DFB-Pokalsiege 1974 und 1975.

Als die Frankfurter 2018 den Pott gegen den FC Bayern gewannen, schweiften die Gedanken im Berliner Olympiastadion unwillkürlich an die Eintracht der Ära Grabowski zurück. Wer den Fußball liebt, dem wird in solchen Momenten und bei derartigen Erinnerungen berührend warm ums Herz.

555 Pflichtspiele mit 151 Toren für die SGE sind verewigt. Mit 441 Bundesliga-Einsätzen liegt Grabowski bei der Eintracht hinter Rekordspieler Karl-Heinz Körbel (602) auf Rang zwei. Mehr Bundesliga-Tore als er (109) erzielte für die Adlerträger bisher nur Bernd Hölzenbein (160).

Am 17. Spieltag der Saison 1977/78 war Jürgen Grabowski sogar einmal Interimstrainer für den Verein seines Lebens (1:1 in Braunschweig). Doch er war nie der Typ Trainer oder Manager oder gar Präsident. Der Typ Legende allerdings, das war er ganz gewiss. Und das bleibt er für immer, nicht nur am Main.