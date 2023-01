"Eine Legende": Krejci in seinem 1000. NHL-Spiel für die Bruins an drei Treffern beteiligt

Beim 6:0-Sieg der Boston Bruins gegen die Flyers zeigte sich David Krejci in seiner Jubiläumspartie spielfreudig. Die Panthers gewannen das direkte Duell in der Atlantic Division und zogen an Buffalo vorbei.

An Boston führt im Osten derzeit kein Weg vorbei. Heute bekamen die Philadelphia Flyers die Stärke von den Bruins zu spüren - und gingen mit 0:6 unter. Im Mittelpunkt stand nach dem ungefährdeten Erfolg Stürmer David Krejci, der am Montag sein 1000. NHL-Spiel für die Bruins absolvierte. Der 36-Jährige drehte bei seiner Jubiläumspartie auf und bereitete gleich drei Treffer vor.

"Er ist zu Hause eine Legende", sagte sein tschechischer Landsmann Pavel Zacha, der zwei Tore zum Sieg beigesteuert hatte, und führte fort: "Jeder weiß, wer er ist. Und ich glaube, mit seinem tausendsten Spiel für ein Team, ist er auch hier eine Legende geworden." Die Bruins, die in jedem Drittel zwei Tore erzielten, feierten den sechsten Sieg im siebten Spiel.

Panthers gastieren als Nächstes in Toronto und Montreal

Die Florida Panthers rücken auf den vierten Platz in der Atlantic Division vor: Angeführt von Carter Verhaeghe, der selbst traf und ein Tor vorbereitete, Matthew Thachuk, der mit drei Assists glänzte, und Torwart Sergei Bobrovsky (28 Paraden) bezwangen die Panthers den direkten Konkurrenten Buffalo Sabres mit 4:1 - und zogen in der Tabelle am Gegner vorbei. Es war der dritte Erfolg in den vergangenen vier Spielen.

Neben Verhaeghe trafen für die Panthers Brandon Montour, Sam Bennett und Anton Lundell. Auch in den kommenden zwei Spielen trifft Florida auf Gegner aus der eigenen Divison: Erst sind die Panthers am Mittwoch (1 Uhr) bei den Toronto Maple Leafs zu Gast, am Freitag gastieren sie dann in Montreal (1 Uhr).