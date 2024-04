"Eine kleine Pause machen": Bulut verlässt den FSV Fernwald im Sommer

Daniyel Bulut wird den Hessenligisten FSV Fernwald nach der Saison verlassen. Der langjährige Trainer will sich eine Auszeit nehmen.

Daniyel Bulut will ab dem Sommer kürzer treten und sich eine Auszeit nach seinem Bandscheibenvorfall im vergangenen Jahr gönnen. Der langjährige Trainer übergibt seinem Nachfolger ein intaktes Team, anders wollte der 43-Jährige den Verein auch nicht verlassen. "Wenn die Mannschaft abgestiegen wäre oder viele Spieler den Verein verlassen hätten, wäre ich nicht gegangen. Der FSV ist für mich kein normaler Trainerjob, der Verein ist wie eine Familie für mich." Jetzt sei er aber positiv gestimmt, nachdem seine Mannschaft die 40-Punkte-Marke geknackt habe und viele Spieler für die neue Runde bereits ihre Zusage gegeben hätten. "Das war wichtig für meinen Entschluss."

"Wenn Max Eberle anruft, ..."

Wie es ab Juli weitergehen wird, darüber hat er sich noch keine großes Gedanken gemacht. "Geplant ist erst einmal eine kleine Pause. Mal sehen, was kommt", so der A-Lizenz-Besitzer, der scherzend anfügt: "Wenn natürlich Max Eberl anrufen sollte wegen Bayern München, überlege ich." Auf seiner Abschiedstour - acht Spiele sind es noch - will er den aktuellen einstelligen Tabellenplatz verteidigen. Die Aussichten dabei stehen gut, denn der Vorsprung auf Platz 10 beträgt bereits sieben Zähler.

Beim Klub aus dem Landkreis Gießen bedauert man die Entscheidung seines Trainers freilich, zeigt aber auch Verständnis. "Wir wollten sehr gerne mit Daniyel verlängern und er auch, aber er hat gesundheitliche Probleme und ist in letzter Zeit öfter mal krank ausgefallen. Deshalb haben wir Verständnis für seine Entscheidung", so Günter Hühn, Sportvorstand, der sich nun mit seinen Vereinskollegen auf Nachfolge-Suche begeben muss.