Eine Katastrophe. Zwei Generationen. Viele Fragen.

Vor 30 Jahren stürzte ein Flugzeug mit Sambias Nationalelf ab. Es gab 30 Tote. Torjäger Kalusha Bwalya (59) war damals nicht an Bord und blickt zurück.

2012 besuchte Sambias Nationalteam die Küste nahe der Unglücksstelle in Gabun. An der Spitze geht der Rekordtorschütze und damalige Verbandspräsident Kalusha Bwalya (schwarzer Anzug). AFP via Getty Images

Er war Kapitän, Top-Torschütze seines Landes, ein Superstar. Mit 29 Jahren war er einer der Ältesten der sambischen Nationalmannschaft, war 1988 Afrikas Fußballer des Jahres, verdiente sein Geld als einer von nur einer Handvoll Spielern in Europa. Er war der Anführer einer Generation. Doch als an jenem 28. April 1993 das Telefon klingelte, war Kalusha Bwalya, den alle nur Kalu nennen, einfach nur ein sehr trauriger Mann. Und das hat sich bis heute kaum geändert.

Rückblende. Kalu steht in seinem Haus nahe Eindhoven, bei der PSV spielt er seit Ende der 80er eine tragende Rolle. Gerade hat er seine Tochter zu einer Tagesmutter in der Nachbarschaft gebracht, wollte noch ein paar Runden joggen, bevor er das Flugzeug nach Afrika zum WM-Quali- Spiel im Senegal nimmt. Da eine solche Reise immer mal wieder ansteht, kann er sich nicht ständig um Töchterchen Olivia kümmern, weshalb die Zweijährige immer mal wieder Zeit bei den Nachbarn verbringt. Das war auch an jenem Tag der Plan. Der wird jedoch von besagtem morgendlichen Anruf durchkreuzt.

Am Apparat meldet sich der Finanzdirektor des sambischen Verbandes, schon das ist ungewöhnlich. Schließlich ruft sonst nur dessen Sekretärin an, um Flugzeiten oder Spieldaten durchzugeben. Angesichts der anstehenden Länderspielreise hätte sie das auch diesmal getan. Statt einer Ansage bekommt Bwalya nun aber eine Albtraum-Nachricht. "Kalu", sagt der Direktor am Telefon, "du musst einen späteren Flug nehmen. Es gab einen Absturz." Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht klar, wie viele Opfer der Unfall forderte, die Rede ist von neun Überlebenden.

Kalusha Bwalya erfuhr am Telefon von der Flugzeugkatastrophe, bei der alle 30 Insassen ums Leben kamen. imago sportfotodienst

Eine Tragödie mit Ansage

Doch dieses Gespräch ist nur der Anfang. Ihm folgen zahlreiche Telefonate, Bwalya funktioniert nur noch, die Antworten "Mir geht es gut, ich war nicht in der Maschine" und "Ich weiß nicht, was passiert ist" kommen wie vom Band. Er holt seine Tochter von den Nachbarn ab, setzt sich vor den Fernseher, verfolgt die Nachrichten. Er denkt an Wisdom Chansa, seinen Mitspieler und besten Freund, der für ihn "wie mein Bruder" war und mit dem er jeden seiner Treffer als Erstes feierte. Oder an Efford Cha bala, einen Torhüter, mit dem er auch im Klub zusammenspielte.

Was Bwalya damals per Anruf erfuhr, ist als eine der bis heute größten Katastrophen in die Geschichte des afrikanischen Fußballs eingegangen. Eine Tragödie, die mit Ansage kam und die hätte verhindert werden können. Denn in den 90ern funktionierte das Reisen per Flugzeug lange nicht wie heute, schon gar nicht in Afrika.

Dort gab es weder an jeder Destination ordentliche Flughäfen noch viel Geld zum Reisen. Deshalb griff man auf teils veraltete Militärmaschinen, wie im Falle Sambias eine DHC-5D Buffalo, zurück. Dort wechselte man die Sitze aus und schaffte es in der etwas kleineren Maschine, auf den schmalen, für große Passagierflugzeuge untauglichen Landebahnen zu landen. Buffalo statt Business Class.

Irgendwann wird uns die Maschine noch umbringen. Sambische Nationalspieler nach einem Vorfall 1992

"Irgendwann wird uns die Maschine noch umbringen", unkten nicht wenige Nationalspieler, vor allem nach einem Vorfall 1992, als der Pilot die Spieler über dem Meer anwies, sich Schwimmwesten überzuziehen. Eine Szene, die auf Bildern festgehalten wurde. Bwalya kann sie sich bis heute nicht anschauen, ohne dass ihm Tränen kommen. Schon nach diesem Vorfall versuchten viele Spieler, die Buffalo so gut es ging zu meiden. Eine echte Option, das Transportmittel zu wechseln, gab es allerdings nicht.

Keiner der 30 Insassen überlebt den Flugzeugabsturz

Jene Buffalo, der Armeeflieger, mit dem der Großteil der sambischen Nationalmannschaft im April 1993 startete, hatte 18 Spieler an Bord, dazu Trainer, ein paar Funktionäre. Alle waren auf dem Weg von Sambia in den Senegal, nach einem Zwischenstopp in Gabuns Hauptstadt Libreville stürzte das Flugzeug nahe der Küste ins Meer. Laut dem Abschlussbericht hatte das rechte Triebwerk Feuer gefangen, der übermüdete Pilot aber das noch funktionierende linke abgestellt. Keiner der 30 Insassen überlebte den Absturz.

Bwalya wird das erst bei der Beerdigung bewusst. Diese findet in Sambias Hauptstadt Lusaka statt bei weit über 30 Grad. Die Särge mit den Toten kommen am Flughafen an, Zehntausende Menschen wollen sie zum Independence Stadium, der letzten Ruhestätte, begleiten. Normalerweise dauert das zu Fuß keine 30 Minuten. Mit den Trauernden, deren Verzweiflung und den aufgebahrten Särgen werden daraus aber über drei Stunden.

An diesem Tag, sagt Kalu heute, sei ihm bewusst geworden, was er verloren hat. Neben der menschlichen Katastrophe spielte lange auch die sportliche eine Rolle. Das Nationalteam Sambias galt Ende der 80er als die stärkste des kontinentalen Südens, auch deshalb, weil Südafrika noch kein Team stellte. Entscheidend sei damals der sehr spezielle Teamgeist gewesen, dank dessen man sich auf Rang zwei der Quali- Gruppe zur WM 1994 gespielt hatte.

Statt Hoffnung und Freude bleibt ein schwarzes Loch

Um Bwalya herum wurde eine Mannschaft aufgebaut mit einigen Talenten, die richtig gut kicken konnten, wie Chansa, Kelvin Mutale, Eston Mulenga oder Robert Watiyakeni. Was wäre für sie möglich gewesen? Durch den Absturz war mit einem Schlag alles weg: die Mannschaft, die Hoffnung, die Freude. All das wich einer Leere, die Bwalya heute als schwarzes Loch bezeichnet, eines, aus dem es hinauszuklettern galt. Denn im Gegensatz zu Bwalyas Welt blieb die WM-Quali nicht stehen. Die FIFA beschloss, dass das Nationalteam nach 67 Tagen weiterspielen musste, neuer Trainer, neue Spieler, eine neue Generation. Alt war nur das Ziel, die WM in den USA. Dorthin wollte auch Marokko, der nächste Gegner.

Im Nachhinein beschreibt Bwalya die Partie als Geburt einer neuen Generation. Einer Generation, die dank seiner beiden Treffer Marokko mit 3:1 besiegte. Zur WM schafften es die Kicker zwar nicht, dafür aber in die Geschichtsbücher. 1994 holten sie den zweiten Platz beim Afrika-Cup. Ein Erfolg, den lange kein sambisches Team wiederholen konnte.