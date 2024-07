"Eine Katastrophe": Darwin in Schlägerei auf der Tribüne verwickelt

Nach dem Halbfinale der Copa America zwischen Uruguay und Kolumbien ist es zu einem handfesten Skandal gekommen: In eine Schlägerei auf der Tribüne waren auch Spieler Uruguays verwickelt - allen voran Liverpools Stürmer Darwin.

Dass es auf einem Fußballplatz emotional zugehen kann - gerade in Südamerika -, ist bekannt. Nach dem hart umkämpften 1:0 Kolumbiens über Uruguay kam es allerdings nach Abpfiff nicht nur zu Rudelbildungen auf dem Feld, in die Spieler und Betreuer involviert waren. Auf der Tribüne nämlich kulminierten die Emotionen.

"Ich dachte, dass der Vorfall mit einem Streit am Mittelkreis endete, und als ich das sah, ging ich in die Umkleidekabine", erklärte Uruguays Nationaltrainer Marcelo Bielsa auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Da sah er noch, wie sich ein Dutzend seiner Spieler auf den Weg Richtung Tribüne machte. "Ich dachte, dass sie sich bei den Fans für ihre Unterstützung bedanken würden. Aber dann habe ich erfahren, dass es da drüben leider einige Probleme gab."

Was milde ausgedrückt ist. Fernsehbilder zeigten allen voran Liverpools Stürmer Darwin, der in eine Schlägerei mit kolumbianischen Fans verwickelt wurde. Auch andere Uruguayer griffen in das Handgemenge mit ein. Kapitän José Maria Gimenez wurde deswegen hinterher deutlich. "Das ist eine Katastrophe. Unsere Familie war in Gefahr und es war keine Polizei in der Nähe", polterte der Innenverteidiger von Atletico Madrid: "Wir mussten auf die Tribüne gehen, um unsere Liebsten mit winzigen neugeborenen Babys herauszuholen."

Keine Fantrennung - Polizei greift erst nach mehreren Minuten ein

Im vollen Bank of America Stadium von Charlotte hatte es keine Trennung der Fanlager gegeben. Ein Großteil der Anhänger trug kolumbianische Trikots. Nach Abpfiff kam es schließlich zu Unruhen rund um den uruguayischen Familienblock, die offenbar von kolumbianischen Anhängern angezettelt wurde.

"Das passiert bei jedem Spiel, weil es Leute gibt, die nicht wissen, wie man mit ein paar Drinks umgeht", kritisierte Gimenez. Der 29-Jährige hoffte, dass "diejenigen, die das organisieren, in Zukunft ein bisschen vorsichtiger mit den Familien umgehen". Die Auseinandersetzungen wurden erst nach mehreren Minuten von der Polizei gestoppt.

Die CONMEBOL, südamerikanischer Fußballverband und Copa-Veranstalter, verurteilte in einem Statement "jegliche Gewalttaten, die den Fußball betreffen aufs Schärfste". Intoleranz habe "auf und neben dem Spielfeld keinen Platz".