Eine Implosion zu viel: Chargers entlassen Head Coach Staley und General Manager Telesco

Brandon Staley und Tom Telesco sind ihre Jobs bei den Los Angeles Chargers los. Das NFL-Team gab die sich lange anbahnende Trennung am Freitag bekannt.

Die katastrophale 21:63-Niederlage bei den Las Vegas Raiders hat für die Los Angeles Chargers drastische Konsequenzen. Der Head Coach und der für die Kaderzusammenstellung verantwortliche General Manager mussten ihren Hut nehmen. Team-Eigner Dean Spanos gab die Trennung am Freitag bekannt. Brandon Staley war in seiner dritten Saison als Head Coach, doch der erhoffte sportliche Erfolg mit dem Team um Star-Quarterback Justin Herbert stellte sich nie ein.

General Manager Tom Telesco war seit 2013 bei den "Bolts" in Amt und Würden. Damals, als die Chargers noch in die San Diego beheimatet waren, war der heutige 51-Jährige der jüngste GM der Franchise-Geschichte.

2020 lotste Telesco Staley nach einem beeindruckenden Jahr als Defensive Coordinator bei den Rams in das andere Franchise der kalifornischen Metropole. Doch gerade defensive Stabilität war meist das Manko der Chargers, wie auch bei der jüngsten Pleite bei den Raiders, als man schon zur Pause mit 0:42 im Hintertreffen war.

Kein Aufwärtstrend erkennbar

"Diese Entscheidungen sind nie einfach, und ich nehme sie auch nicht auf die leichte Schulter - vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Menschen davon betroffen sind. Wir sind aber eindeutig nicht da, wo wir sein wollen, und wir brauchen eine neue Vision", so Spanos in einem Statement.

Zuletzt war der Abwärtstrend der Chargers frappierend. An den letzten sechs Spieltagen war für die Bolts nur noch ein Sieg drin - das kaum ansehnliche 6:0 gegen die Patriots. Drei Spieltage vor Ende der Saison stehen die Chargers bei einer Bilanz von 5:9, was den letzten Platz in der AFC West bedeutet.

Nur ein Play-off-Spiel - und das ging schief

Am Ende von Staleys Amtszeit steht eine Play-off-Teilnahme, die für die Fans allerdings eine schmerzliche Erinnerung ist. Denn die Jaguars schnappten L.A. den sicher geglaubten Sieg noch dramatisch weg.

Angesichts der Entwicklungen galt eine Trainerentlassung nach Saisonende so gut wie sicher. Doch die Implosion von Las Vegas war zu heftig, um zur Tagesordnung überzugehen.

"Unser oberstes Ziel bleibt es, ein Team von Meisterschaftsformat aufzubauen und zu erhalten. Und die Überlegungen, wie wir dieses Ziel erreichen können, beginnen heute", so Spanos. Überlegungen, in denen Staley und Telesco endgültig keine Rolle mehr spielen.