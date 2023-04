"Eine Identifikationsfigur": Lindberg bleibt den Füchsen erhalten

Hans Lindberg (41) wird auch in der kommenden Spielzeit für die Füchse Berlin auflaufen. Der Rechtsaußen kann damit einen gewaltigen Rekord jagen. Geplant war das eigentlich nicht.

Seit sieben Jahren trägt Hans Lindberg das Füchse-Trikot, seit 2007 ist er insgesamt in der Bundesliga aktiv. Seit Sonntag steht fest: Der Däne wird der deutschen Handball-Elite noch mindestens ein Jahr erhalten bleiben. Das gab der Bundesligist aus der Hauptstadt am Sonntag bekannt.

"Ich freue mich, dass ich noch ein weiteres Jahr hier in Berlin spielen kann. Ich fühle mich hier mit meiner Familie wohl und werde jetzt gestärkt in die finalen Wochen dieser Saison gehen", kommentierte der 41-jährige Rechtsaußen seine Vertragsverlängerung. Die finalen Wochen dürften es in sich haben. Für die Füchse geht es um die Meisterschaft - es wäre die erste in der Vereinsgeschichte.

Füchse wollen mit Lindberg in die Champions League

Zusätzlich würde man sich damit für die Champions League qualifizieren, was Sportvorstand Stefan Kretzschmar durchaus als Ziel versteht: "Wir haben hohe Ambitionen und hoffen auf die Champions League-Teilnahme in der kommenden Saison. So einen erfahrenen Mann wie Hans Lindberg in der Mannschaft zu wissen, ist klasse."

Da wir Valter Chrintz alle Zeit geben wollen, die er braucht, um zurückzukommen, haben wir diese Option gewählt. Stefan Kretzschmar

Der Däne ist in dieser Saison trotz seines Alters, gerade aber wegen seiner Erfahrung ein enormer Faktor bei den Berlinern. Das liegt auch daran, dass Valter Chrintz (ebenfalls Rechtsaußen) seit Monaten an einem Kreuzbandriss laboriert. Umso wichtiger sei nun die Vertragsverlängerung mit Lindberg, die ursprünglich gar nicht angedacht war. "Da wir Valter Chrintz alle Zeit geben wollen, die er braucht, um zurückzukommen, haben wir diese Option gewählt", so Kretzschmar.

Im umkämpften Viertelfinal-Rückspiel gegen Schaffhausen (Schweiz), das die Füchse knapp gewannen, habe man zudem gemerkt, was Lindberg für eine "Identifikationsfigur für unsere Fans" sei.

Lindberg bald bester HBL-Torschütze aller Zeiten?

Dadurch, dass er nun noch ein weiteres Jahr dranhängt, kann Lindberg in der Handball-Bundesliga zudem weiter auf Rekordjagd gehen. In der Saison 2021/22 kürte sich der dänische Nationalspieler bereits zum ältesten Torschützen der HBL-Geschichte. Mit 2882 Toren steht er zudem auf Platz zwei der ewigen Torschützenliste - seine Vertragsverlängerung dürfte den Südkoreaner Kyung-Shin Yoon (2904) aufhorchen lassen.