"Eine hohe Summe": Arabis kleines Transferfazit

Das Transferfenster ist geschlossen, der Liga-Alltag ist für Arminia Bielefeld in vollem Gange. Vor dem Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Darmstadt sprachen Sportdirektor Samir Arabi und Trainer Daniel Scherning über die Personalien der vergangenen Wochen und den nächsten Gegner.

Einen Tag nach dem Ende der Transferperiode zeigte sich Arminias Sportchef Samir Arabi zufrieden. "Es war ein intensives Transferfenster, aber ich bin sehr zufrieden, wir haben eine gute Breite im Kader", sagte der 43-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Bielefelder beim SV Darmstadt 98. In den vergangenen Tagen hatte die Arminia mit Florian Krüger (FC Groningen), Noel Niemann (VfL Osnabrück) und Nathan de Medina (Eintracht Braunschweig) noch drei Spieler abgegeben und mit Mateo Klimowicz (vom VfB Stuttgart ausgeliehen) einen Neuen geholt. "Mit Mateo haben wir die Lücke im Offensivbereich geschlossen", sagte Arabi, der mit den gesamten vergangenen drei Monaten sehr gut leben kann. "Die Sache ist rund, auch bin ich froh, dass wir in dieser Periode eine für Arminia hohe Summe an Transfereinnahmen generieren konnten."

Froh über den jüngsten Neuzugang Klimowicz ist auch Trainer Daniel Scherning. "Ihn zeichnet eine große Variabilität aus. Er kann auf der Zehn spielen, auf der Acht und auf beiden Außenbahnen", sagte der 38-Jährige. "Die ersten Eindrücke sind sehr positiv, er ist ein intelligenter und schwer zu verteidigender Spieler, der gut im Raum positioniert ist. Wir haben mit Mateo eine Komponente gewonnen, die wir so nicht allzu oft im Kader haben." Scherning wird den 22-jährigen Deutsch-Argentinier am Sonntag in Darmstadt sehr wahrscheinlich gleich mit in den Spieltagskader nehmen. "Ja, absolut hat er eine Chance darauf. Er ist voll im Saft, er hat beim VfB voll trainiert."

Scherning: "Es drängen sich viele Spieler auf"

Bis auf den am Oberschenkel verletzten Torwart Stefanos Kapino hat Scherning die volle Auswahl. Auch die zuletzt angeschlagenen Manuel Prietl und Fabian Klos sowie Frederik Jäkel (Gelbsperre) wollen zurück in den Kader bzw. gleich in die Startelf. Der Weg dorthin wird aber schwer. "Die Mannschaft hat es gut gemacht beim 4:1 gegen Braunschweig. Viele Gründe sprechen dafür, nicht zu wechseln", erklärte Neu-Coach Scherning. "Im Training hatten wir aber eine sehr fokussierte Stimmung, viele Spieler drängen sich auf."

Das Spiel beim Tabellenzweiten Darmstadt nennt Scherning eine "brutal schwere Aufgabe". Man fahre mit viel Selbstvertrauen da hin, aber man benötige die bislang beste Leistung, um dort zu gewinnen. "Und das ist unser Ziel, wir wollen dort drei Punkte holen", sagte Daniel Scherning. Dafür muss die Arminia eine über nahezu 90 Minuten stabile Vorstellung zeigen. Und an die guten Dinge aus dem Braunschweig-Spiel anknüpfen: Zweite Bälle gewinnen, mit Balleroberungen Torgefahr erzeugen und die Standards nutzen. Die Standardsituationen sind sowieso der nächste Schritt, den Scherning bei seinem Team optimieren möchte. "Offensiv müssen wir immer auf der Suche nach guten Lösungen sein, defensiv müssen wir Standards am besten ganz verhindern und wenn das nicht klappt, dann müssen wir sie voll konzentriert verteidigen", erklärte der Bielefelder Trainer. "Standards sind ein wichtiger Faktor für unsere Entwicklung und für unseren Erfolg."