Eine Halbzeit zum Vergessen: FC Hennef deklassiert FC Pesch - Auch Frechen siegt deutlich

25. Spieltag in der Mittelrheinliga: An der Spitze gaben sich der 1. FC Düren und der FC Hennef keine Blöße und fuhren deutliche Siege ein. Unterdessen feierte auch die SpVg Frechen 20 einen Kantersieg gegen Kellerkind Breinig.

Mund abputzen, abhaken und daraus lernen: So dürfte die Devise beim FC Pesch nach dem 25. Spieltag lauten. Beim FC Hennef erlebte die Meybodi-Elf eine erste Halbzeit zum Vergessen und kam letztlich mit 0:6 unter die Räder. Der FCP, von der Offensivgewalt der Hauherren sichtlich überwältigt, agierte im ersten Durchgang komplett von der Rolle, sodass die Partie bereits nach 45 Minuten entschieden war. Den Torreigen eröffnete dabei Iohara mit einem abgefälschten Schuss nach nur acht Minuten. Es folgte Chance auf Chance, Treffer auf Treffer. Hennef wirbelte gnadenlos durch die Abwehrreihen der Gäste. So führte eine Ecke, eingenickt von Hannes Viehweger, zum 2:0 (10.). Wenig später setzte Klapperich den mitlaufenden Okoroafor in Szene, der auf 3:0 erhöhte (27.). Vor dem Pausenpfiff - der zu diesem Zeitpunkt eher einer Erlösung für die schwindelig gespielten Gäste gleich kam - durften sich auch noch Lo Iacono (36.) und Klapperich (38.) in die Torschützenliste eintragen. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sah es danach aus, als würde es ein ganz bitterer Nachmittag für die Gäste werden. Bereits in Minute 49 setzten die Hausherren nämlich genau dort an, wo sie in Halbzeit eins aufgehört hatten und machten in Person von Carratala Jimenez das halbe Dutzend voll. Ob aus Mitleid oder Belastungssteuerung, in der Folge nahm der FCH den Fuß vom Gas und schaltete ein, zwei, wenn nicht sogar drei Gänge zurück, ohne jedoch die Kontrolle über das Spielgeschehen zu verlieren.

Der FC Hennef bleibt somit weiterhin in Lauerstellung auf Rang zwei der Tabelle. Mit sechs Punkten Abstand zur Spitze muss Hennef auf einen Patzer des 1. FC Düren hoffen, um sich eine bessere Ausgangssituation im Aufstiegsrennen zu verschaffen. Dieser erledigte seine Hausaufgaben beim 3:1 gegen den SV Deutz aber ebenfalls und hält die Glatzel-Elf damit auf Distanz.

Frechen überrennt SV Breinig

Auch wenn es für die SpVg Frechen 20 in dieser Saison nicht mehr um allzu viel gehen wird - in der Tabelle steht die Özbay-Elf im gesicherten Tabellenmittelfeld und dürfte sowohl mit Auf- und Abstieg nichts mehr zu tun haben - scheint der Erfolgsdurst von Kardan, Wilsdorf und Co. noch nicht gestillt. Gegen das Kellerkind SV Breinig zeigte der Tabellenvierte eine tolle Vorstellung und siegte am Ende deutlich mit 6:1. Nach einem Kantersieg sah es zunächst aber nicht aus. In der 5. Minute brachte Gäste-Akteur Petter seine Mannschaft mit seinem ersten Saisontor in Front. Die passende Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Im direkten Gegenzug verwandelte Wilsdorf einen Foulelfmeter zum 1:1 und noch vor der Pause lenkte Kardan das Spiel mit seinem Treffer zum 2:1 in die gewünschte Richtung. Nach dem Seitenwechsel ging es dann ganz schnell. Nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Lamers für die Vorentscheidung. Einer hatte an diesem Nachmittag aber wohl trotzdem noch nicht genug. Mit seinen Treffern Nummer zwei (59.) und drei (90.) kürte sich Marcus Wilsdorf zweifelsohne zum Man of the Match.

Im Abstiegskampf bleibt es weiterhin spannend, auch weil drei der vier Hauptakteure Unentschieden spielten. Blau-Weiß Friesdorf trennte sich mit 1:1 vom Siegburger SV, ebenso wie der VfL Alfter vom SC Fortuna Köln II. Etwas torreicher ging es derweil beim VfL Vichttal zu. Im Duell mit dem stark abstiegsbedrohten SV Eilendorf kam der VfL zweimal nach einem Rückstand zurück und holte dank des späten Ausgleichs in der vierten Minute der Nachspielzeit mit etwas Glück einen Punkt, der im Abstiegskampf aber noch goldwert sein könnte. Der Sieger des Spieltages war der FC Hürth, der die Unentschieden-Welle der Konkurrenz ausnutzen und selbst Meter im Abstiegskampf machen konnte. Gegen die Viktoria Glesch-Paffendorf siegte der FCH knapp mit 2:1 und baute somit sein Polster auf drei Punkte aus.

Ansonsten brachte der 25. Spieltag keine Überraschungen mehr. Schlusslicht Wesseling-Urfeld kassierte beim 1:3 in Freialdenhoven die 13. Pleite in Serie und steuert geradewegs auf den Abstieg zu. Unterdessen festigte Bergisch Gladbach den dritten Platz mit einem 2:1-Arbeitssieg gegen Vikoria Arnoldsweiler.