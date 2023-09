"Eine gute Wahl": Publikum beim "Heimspiel" in Hamburg begeistert Schachtar

Champions League im Hamburger Volksparkstadion - und das nicht nur auf dem Platz. Das Publikum sorgte beim Heim-Auftakt von Schachtar Donezk für eine tolle Atmosphäre, die auch Trainer Patrick van Leuwen erfreute.

Der Auftakt in die neue Champions-League-Saison ging für Schachtar Donezk verloren. Gegen den portugiesischen Vizemeister Porto verlor das Team von Trainer Patrick van Leuwen am Dienstagabend mit 1:3 - und dennoch hatte der Niederländer Grund zur Freude: Die begeisternde Kulisse beim ersten von mindestens drei Königsklassen-"Heimspielen", die die Ukrainer aufgrund des Krieges in der Heimat in dieser Spielzeit im Hamburger Volksparkstadion austragen.

2030 Kilometer liegen zwischen der Heimat des ukrainischen Meisters und dessen neuem Champions-League-Spielort, an den man eine neunstündige Anreise auf sich nahm. Doch das nahm Schachtar gerne in Kauf. "Sie haben das volle Stadion gesehen. Also denke ich, es war eine gute Entscheidung von Schachtar, hierher zu kommen", zeigte sich der Trainer ungeachtet der Reisestrapazen begeistert von den 46.729 Zuschauern, die mitunter La Olas über die Tribünen schwappen ließen. Mit dabei: Viele Geflüchtete - und das Team des Hamburger SV um Trainer Tim Walter und Stürmer Robert Glatzel, das seine Heimstätte für die Königsklasse zur Verfügung gestellt hatte.

Im November kommt der FC Barcelona

"Ich bin zufrieden mit dem Ort, ich bin zufrieden, dass so viele Fans gekommen sind", sagte van Leuwen und fügte an: "Für mich ist Hamburg eine gute Wahl." Zunächst geht es für das Team nun zurück in den Westen der Ukraine nach Lwiw, wo man aktuell die Ligaspiele bestreitet. In der Champions League warten zunächst zwei Auswärtsspiele in Antwerpen (4.10., 18.45 Uhr) und Barcelona (25.10., 18.45 Uhr), ehe Schachtar mit den Heimspielen gegen den FC Barcelona am 7. November (18.45 Uhr) und die Belgier am 28. November (18.45 Uhr) erneut Champions-League-Atmosphäre in das Stadion des HSV bringen will.