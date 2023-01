"Eine große Genugtuung für den Djoker" - "Djokovic, Tränen und Wiedergeburt"

Novak Djokovic hat zum zehnten Mal die Australian Open gewonnen und seinen 22. Titel bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Herrentennis geholt. Dazu schreibt die internationale Presse.

Spanien

"As": "Es gab keine bessere Revanche, als erneut das Australian Open zu gewinnen, sein Fetischturnier, vor dem Applaus derselben Bürger, die vor einem Jahr sein Verhalten missbilligten."

"Marca": "Für Novak Djokovic hat sich binnen 378 Tagen alles verändert. Nachdem er vor einem Jahr in Melbourne ausgewiesen worden war, hat er nun zum zehnten Mal in seiner Karriere die Norman-Brookes-Trophäe in die Höhe gehoben, die ihn zum zehnten Mal als Champion des Australian Open bestätigt."

"El Pais": "Djokovic erlöst sich selbst in seinem Paradies und zieht mit den 22 Grand-Slam-Siegen Nadals gleich. Der Serbe rundet gegen Tsitsipas ein untadeliges Turnier ab und schafft seinen zehnten Titel in Melbourne, der ihn auch wieder zur Nummer eins auf der Rennstrecke macht."

Großbritannien

"Daily Mail": "Vom Deportierten zum Dominanten. Ein emotionaler Novak Djokovic zieht mit Rafael Nadals Rekord von 22 Grand-Slam-Siegen gleich, indem er seine zehnte Australian-Open-Krone gewinnt."

"The Sun": "Der Kerl, der von Zollbeamten rüde aus Melbourne rausgeworfen worden war, ohne je einen Ball zu berühren, wird dieses Mal das Land als umjubelter Held und nicht als Geächteter verlassen."

"The Guardian": "Ein weinender Novak Djokovic bejubelt bei den Australian Open den 'größten Sieg' seines Lebens.»

Italien

"La Gazzetta dello Sport": "Djokovic, Tränen und Wiedergeburt. So hat sich in Melbourne ein Kreis geschlossen."

"Corriere dello Sport": "Novak Djokovic schreibt noch einmal Tennisgeschichte. Der Serbe dominiert im Finale gegen Stefanos Tsitsipas und gewinnt noch einmal die Australian Open."

Frankreich

"L'Équipe": "Hier nun wieder Novak Djokovic auf dem Dach der Welt. Mit einer Gesamtzahl von 22 Trophäen schließt er sich Rafael Nadal auf dem Gipfel des Grand Slam an."

Österreich

"Kronen Zeitung": "Novak Djokovic krönt sich zum König von Australien."

Schweiz

"Blick": "Vor einem Jahr wurde Novak Djokovic mit Schimpf und Schande von den Australian Open ausgeschlossen. Jetzt krönte der Serbe seine Rückkehr mit dem zehnten Titel in Melbourne. Eine große Genugtuung für den Djoker.»