"Eine große Aufgabe": Ex-Profi Schwertfeger übernimmt beim Cronenberger SC

Der kriselnde Cronenberger SC hat auf die sportliche Talfahrt reagiert und mit Kai Schwertfeger einen Ex-Profi mit der Erfahrung aus 47 Zweitliga-Spielen auf dem Trainerstuhl installiert.

Beim Cronenberger SC läuft in der dieser Saison so einiges nicht nach Plan. Nur zwölf Zähler konnte der CSC bisher in der Oberliga Niederrhein sammeln und nur drei der 18 Partien gewinnen. Vor allem offensiv fehlt es dem CSC an Durchschlagskraft. Magere 14 Tore stehen bislang auf dem Konto des Klubs. Als Konsequenz daraus hat die Vereinsführung nun eine personelle Veränderung auf dem Trainerposten beschlossen. Ex-Profi Kai Schwertfeger übernimmt das Geschehen in Cronenberg und ersetzt Ferdi Gülenc, der Anfang November zurückgetreten ist.

Der 34 jährige Schwertfeger bringt einen großen Erfahrungsschatz aus seiner aktiven Laufbahn mit, wo er unter anderem in der 2. Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf und dem Karlsruher SC spielte. Seine Affinität zum Westen bewies er auch bei Alemannia Aachen, dem KFC Uerdingen und dem Wuppertaler SV.

Erste Erfahrungen konnte er im Trainerteam beim TVD Velbert sammeln. "Gute Gespräche" zwischen beiden Verein hätten nun zu einer vorzeitigen Freigabe des Trainers geführt. Der sportlichen Ausgangslage sind sich Verein und der neue Trainer natürlich bewusst. "Kai Schwertfeger tritt eine große Aufgabe an, den Klassenerhalt zu schaffen. Sein Vertrag hat aber auch für die Landesliga Gültigkeit."