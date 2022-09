"Eine gewisse Naivität": Was Deschamps gegen Dänemark besonders missfiel

Am sechsten Spieltag der Nations League unterlag Frankreich in Dänemark 0:2. Das Team von Didier Deschamps ist sicher, dass die Euphorie zurückkehrt, ehe es zur WM-Titelverteidigung aufbricht.

Frankreich wird seinen Titel in der Nations League nicht verteidigen, Kylian Mbappé & Co. gewannen an sechs Spieltagen nur ein einziges Mal. Das ist ein Zeichen dafür, dass die Mannschaft in den letzten Monaten vor der Weltmeisterschaft nicht mehr in der Lage ist, sich zu behaupten. Dabei war die Stimmung vor knapp zwei Tagen noch ganz anders.

Am fünften Spieltag der Nations League trat die französische Nationalmannschaft in einem feurigen Stade de France gegen Österreich an. Die Mannschaft von Didier Deschamps dominierte und gewann verdient gegen das Team von Ralf Rangnick mit 2:0. Vor dem Spiel war die größte Sorge, wie der Nationaltrainer das Team ohne die vielen Verletzten, darunter fünf Stammspieler (Benzema, Pogba, Kanté, Lucas und Theo Hernandez), zusammenstellen würde.

Österreich, Illusion für "Les Bleus"

Der Sieg erweckte den Eindruck, dass die schlechten Ergebnisse vom letzten Juni vergessen seien, wie der Real-Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni sagte: "Vor 24 Stunden war noch alles in Ordnung. Wir hatten gerade Österreich mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung besiegt." Die ordentliche Leistung des Teams gegen Österreich hatte die Probleme der Equipe Tricolore seit Juni verdeckt. Deschamps hat immer wieder betont, dass er nicht nach Ausreden suchen will, um Niederlagen zu rechtfertigen. Der 1998er Weltmeister sagte klar: "Wir haben verloren, weil die dänische Mannschaft viel Druck gemacht hat und wir weniger erfolgreich waren. Wir hatten Chancen, aber keine Effizienz."

Angesprochen auf die beiden dänischen Tore war Deschamps der Meinung, dass es seinen Spielern an Aggressivität gefehlt hat. "Die Spieler sind sich bewusst, dass sie mehr Aggressivität brauchen, vor allem diejenigen, die mehr Erfahrung haben. Das ist eine Grundzutat". Die Dänen nutzten die Situationen gut aus, vor allem die Eckbälle. Der Trainer erkannte dies an. "Es gab vier schwierige Situationen nach Ecken hintereinander. Das ist vielleicht auf eine gewisse Naivität unsererseits zurückzuführen. Sie haben gut gespielt, indem sie Blöcke gebildet haben". Eine Situation, die dem ehemaligen Trainer von AS Monaco nicht zu gefallen schien. "Aber das darf nicht passieren. Es gab drei Mal Delaney und dann Christensen alleine. Auf hohem Niveau verzeiht man so etwas nicht."

Der Blick Richtung Katar

Das Wichtigste ist, dass wir bis in zwei Monaten wieder alle unsere Stammkräfte zusammen haben. Didier Deschamps, Frankreichs Nationaltrainer

Deschamps und seinem Team ist es immerhin gelungen, sich in der Liga A zu halten, jetzt richtet sich der Blick auf die Weltmeisterschaft in Katar. Die beiden Spiele gaben dem Trainer die Möglichkeit, neue Spieler auszuprobieren. Fofana, Badiashile, Truffert und Kolo Muani kamen alle zu ihrem ersten Einsatz in der Nationalmannschaft. "Es gibt Spieler mit Qualitäten, junge Spieler, die lernen werden. Das Wichtigste ist, dass wir bis in zwei Monaten wieder alle unsere Stammkräfte zusammen haben."

Die Presse und die Fans sind besorgt über den Fluch des Titelverteidigers bei der WM, doch die Spieler bewahren die Ruhe. Antoine Griezmann sagte: "Wir haben den Kader und den Trainer, um sehr weit zu kommen. Es liegt an uns, alles in die Wege zu leiten, um bereit zu sein." Tchouameni teilt diese Ansicht. "Die Weltmeisterschaft wird etwas ganz anderes sein. Es wird andere Parameter geben, die zu berücksichtigen sind, und wir werden am Ende abrechnen."

Eine der Folgen dieser schlechten Ergebnisse ist, dass Frankreich bei der Auslosung der Qualifikationsspiele für die EM 2024 in Deutschland (9. Oktober) in Topf 2 sein wird. Am 22. November ist Frankreich bei seinem WM-Auftaktspiel gegen Australien gefordert, vier Tage später wartet wieder Dänemark. Wenn die Dänen wieder auf "Les Bleus" treffen, wäre es ideal für Deschamps' Team, wenn sie nicht wiederzuerkennen wären im Vergleich zur Partie am Sonntag.

