Eine gewaltige Sammlung an Rekorden: Tom Bradys NFL-Zeugnis

Vor fast einer Woche hat Tom Brady im Alter von 45 Jahren einen Schlussstrich unter seine NFL-Karriere gezogen - zum zweiten Mal nach seinem Rücktritt vom Rücktritt im letzten Jahr. Was die Legende hinterlässt, ist gewaltigt.

Allein seine sieben Super-Bowl-Siege reichen aus, um auch als Football-Laie zu wissen, dass Tom Brady während seinen 23 NFL-Jahren ein ganz großer Sportler gewesen ist. Der bis dato erfolgreichste Akteur zugleich, niemand anderes nennt sieben Ringe sein Eigen. Doch weit mehr hat der 1977 im kalifornischen San Mateo als Fan von 49ers-Ikone Joe Montana (vier Titel mit San Francisco) erreicht - eine Auswahl seiner Rekorde ...

89.214: So viele Passing Yards hat Tom Brady innerhalb all seiner 23 Regular Seasons erreicht.

649: So viele Touchdown-Pässe hat Tom Brady innerhalb all seiner 23 Regular Seasons erreicht.

12.050: Auch mit dieser Anzahl, den geworfenen Pässen, steht "TB12" in der bisherigen Football-Geschichte ganz oben. 7753 davon hat die Spielmacher-Legende an den Mann gebracht, auch das ist der Top-Wert.

251: So viele Spiele hat Tom Brady als Starting Quarterback gewonnen, ebenfalls einmalig.

Tom Brady hat es zudem geschafft, gleich in 20 Spielzeiten jeweils mindestens 3000 Passing Yards zu erreichen - Platz 1. Gleiches ist ihm in Sachen Passing Touchdowns geglückt (mindestens 20 Stück in 20 Jahren).

335 & 45: Deutlich über 300-mal hat Tom Brady ein NFL-Spiel absolviert - und zugleich eines als ältester Spieler gestartet wie erfolgreich bestritten. Mit 45 Jahren hat es bis dato nie jemand geschafft, eine offizielle Partie in der National Football League als QB zu gewinnen.

43: Seinen siebten von sieben Super-Bowl-Ringen hat sich "TB12" im Alter von 43 Jahren gekrallt - auch das ist top. Genauso wie der Umstand, dass Tom Brady gleich zehnmal den Super Bowl erreicht hat (sieben Siege, drei Niederlagen).

48 & 35: Die Play-offs sind stets sein Metier gewesen, ganze 48 Partien hat Tom Brady absolviert (Rekord), davon 35 gewonnen (Rekord).

291: In so vielen Partien seiner Laufbahn hat "TB12" mindestens einen Touchdown-Pass geworfen, das ist ebenso Bestwert wie seine 204 Spiele mit mindestens zwei TDs, seine 104 Auftritte mit mindestens drei Scores oder seine 39 Matches mit vier Passing Touchdowns.

Außerdem hat es Tom Brady vollbracht, in drei verschiedenen Jahrzehnten den Super Bowl mindestens einmal zu gewinnen: mitten in den 2000ern sowie in den 2010ern mit den New England Patriots und Anfang der 2020er mit den Tampa Bay Buccaneers.

Eingebunden bei all seinen Touchdowns hat "TB12" im Übrigen 96 verschiedene Empfänger - etwa seinen jahrelangen Lieblings-Tight-End Rob "Gronk" Gronkowski (105 TDs), Julian Edelman (41) oder auch Randy Moss (40). Neben "Sheriff" Peyton Manning (Indianapolis Colts und Denver Broncos) ist Brady außerdem erst der zweite Spielmacher, der den Super Bowl mit zwei verschiedenen Franchises gewonnen hat - eben mit den Patriots und Bucs. Außerdem hat die Legende in ihren 23 Jahren alle der 32 Teams mindestens einmal geschlagen, das haben sonst nur noch drei weitere Größen geschafft (Drew Brees, Peyton Manning, Brett Favre).