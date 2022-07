"Eine ganz seltene Geschichte" - Honsak fehlt über Wochen

Die gesamte Vorbereitung hat sich Flügelspieler Mathias Honsak mit Rückenproblemen geplagt. Nun steht fest, dass er lange fehlen wird. Weil auch Aaron Seydel nach seiner Erkrankung noch Zeit braucht, schließt man beim SV Darmstadt 98 die Verpflichtung eines weiteren Stürmers nicht aus.

Erst zu Wochenbeginn hatte der SV Darmstadt 98 den schwedischen Angreifer Oscar Vilhelmsson verpflichtet. Der 18-Jährige gilt als großes Talent, braucht aber noch Zeit, um sich in Deutschland zu akklimatisieren. Aaron Seydel hat nach seiner Hirnhautentzündung das Krankenhaus verlassen und war am Mittwoch erstmals wieder zu Besuch bei der Mannschaft. Doch wann er wieder spielen kann, steht in den Sternen. Der Däne Magnus Warming (22), der vom FC Turin kam, holt seine körperlichen Defizite zunehmend auf, gilt aber eher als Mann für die Flügel. Und André Leipold (20) ist derzeit auch noch nicht so weit, dass er eine Option für die erste Elf ist.

Lieberknecht sieht Tendenz zu zwei Spitzen

In der vergangenen Saison hatte Darmstadt zeitweise sehr erfolgreich mit zwei Angreifern gespielt - Phillip Tietz und dem inzwischen nach Leihende zum dänischen Spitzenklub FC Midtjylland zurückgekehrten Luca Pfeiffer. Lieberknecht sieht das auch als allgemeinen Trend: "Ich glaube, die Tendenz im Fußball geht dahin, dass man wieder vermehrt mit zwei Spitzen spielen wird", sagt er. Insofern besteht möglicherweise noch Handlungsbedarf, um einen zweiten Angreifer neben dem gesetzten Tietz aufbieten zu können.

Der Ausfall von Mathias Honsak verschärft die Situation in der Lilien-Offensive zusätzlich. Nachdem der 25 Jahre alten Österreicher sich in den vergangenen Wochen mit Rückenproblemen herumgeschlagen hatte, wurde nun ein Knochenödem an einem Wirbel diagnostiziert - "eine ganz seltene Geschichte, die bei uns so laut unseren Ärzten noch nie aufgetreten ist", wie Lieberknecht sagt. Honsak wird mehrere Wochen ausfallen. Warming ist somit ein Kandidat für die Honsak-Position und würde als zweiter Stürmer nicht zur Verfügung stehen.

Schuhen bleibt die Nummer eins

Mit Blick auf die erste Partie der Saison gegen Jahn Regensburg am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) sieht Lieberknecht sein Team gut gerüstet. Allerdings räumt er ein, dass man noch zwei bis drei Wochen brauchen werde, um voll da zu sein. Bei den Neuzugängen Vilhelmsson, Warming und Yassin Ben Balla schloss der Coach einen Startelfeinsatz zumindest nicht aus.

Der vierte Neue, Keeper Alexander Brunst, wird sich dagegen zunächst mit einem Platz auf der Bank abfinden müssen. Dennoch war der Coach voll des Lobes über den 27-Jährigen, der vom dänischen Klub Vejle BK kam. Dieser sei ein "total positiver Junge" und mache gut Druck auf Marcel Schuhen. Schuhen gehe aber als Nummer eins in die neue Saison.