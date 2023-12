Eine Frischzellenkur namens Ache

Nach wochenlanger Zwangspause feiert der Mittelstürmer gegen den 1. FC Nürnberg sein Comeback. Kaum betritt er den Rasen, biegen die Roten Teufel auf die Siegerstraße ein. Am Ende sorgt Ache für einen Schreckmoment.

Ragnar Ache rammte seine Beine in den Boden, steckte das imaginäre Schwert in die imaginäre Halterung an seiner Hüfte und brüllte die Freude martialisch Richtung Westtribüne. Da war sie wieder, diese Geste, die Ache sich bei Footballprofi Jaire Alexander von den Green Bay Packers entliehen hat und auf welche die Fans des 1. FC Kaiserslautern so lange hatten warten müssen. Alexander ist Defensivspieler, bei ihm sieht der Jubel eher so aus, als würde er einen Sicherheitsgurt anlegen - Ache ist Mittelstürmer, seine Variante hat einen eher ritterlichen Touch.

Am 20. Oktober riss Ache sich im Zweitligaspiel in Düsseldorf mehrere Bänder im Sprunggelenk. Als ihm das Unglück widerfuhr, lag der FCK 3:0 in Front. Er verlor 3:4. Fortan ging’s bergab. Die Negativserie mündete am vorigen Donnerstag in die Entlassung von Cheftrainer Dirk Schuster. Nach alledem, was am Dienstagabend beim 2:0-Pokalerfolg der Roten Teufel über den 1. FC Nürnberg zu sehen war, erscheint die Frage gar nicht mal so provokant, ob Schuster wohl noch Trainer wäre, hätte Ache ihm zuletzt zur Verfügung gestanden. Offensichtlich wurde: Es gibt einen 1. FC Kaiserslautern ohne Ache - und einen mit ihm.

Mit Ache kommt die Durchschlagskraft

Als der 25-Jährige in der 64. Minute für Terrence Boyd eingewechselt wurde, veränderte sich der Aggregatszustand der Partie im Handumdrehen. Das begann schon beim Gemüt des Publikums. Die Anhängerschaft des FCK haute zuvor zwar schon auf den Putz, nun aber war spürbar, wie ihr Glaube an das Erreichen des Viertefinales exponentiell wuchs.

Das Bauchgefühl sollte nicht täuschen. Elf Minuten nach Aches Hereinnahme nutzte Richmond Tachie einen Raum, der durch Aches bloße Präsenz im Strafraum entstanden war, zum 1:0. Drei Minuten später erzielte Ache selbst den Endstand, nach einem Doppelpass mit Tachie. Der Sieg hätte in der Folge noch höher ausfallen können, der FCK strotzte plötzlich vor Selbstvertrauen. Zuvor hatte er gegen allerdings auch harmlose Gäste defensiv zwar sicher gestanden, im Spiel nach vorne allerdings Durchschlagskraft vermissen lassen. Ache behob diesen Mangel im Nu und zeichnete hauptverantwortlich dafür, dass Dimitrios Grammozis erfolgreich debütierte.

Mit seiner Wucht und Laufarbeit gibt Ragnar uns extrem viel Stärke und Selbstvertrauen. Tobias Raschl

Der 45-Jährige hatte die Startelf des FCK im Vergleich zum 1:4 in Magdeburg nur marginal verändert. Boris Tomiak ersetzte im zentralen defensiven Mittelfeld Julian Niehues, der aufgrund einer Erkrankung nicht im Kader stand; Nikola Soldo rückte anstelle von Kevin Kraus in die Zentrale der Dreierabwehrkette. Die Roten Teufel standen etwas stabiler als in den Partien zuvor, eine Verunsicherung allerdings war angesichts der Negativserie von vier Pflichtspielniederlagen am Stück ebenso zu erkennen wie der Mangel an Kraft in der Offensive. Bis Ache kam.

"Er bringt für uns extrem viel mit", schwärmte Teamkollege Tobias Raschl, "mit seiner Wucht und Laufarbeit gibt er uns extrem viel Stärke und Selbstvertrauen, das hat er direkt wieder gezeigt. Es war ein sehr, sehr guter Einstand von ihm." Außerdem: "Ein Stürmer muss im Endeffekt Tore schießen, das macht er."

Wenn die Wade zumacht

Umso größer war der Schreck, der den Fans des FCK kurz vor dem Ende der Achtelfinalpartie in die Glieder fuhr. Ache musste behandelt werden und humpelte vom Rasen. Nicht mal eine halbe Stunde lang hatte er auf dem Feld zugebracht. Es wäre ein dicker Wermutstropfen im Kaiserslauterer Freudenbecher gewesen, hätte die alte Verletzung sich wieder gemeldet. Doch Ache funkte nach dem Schlusspfiff Entwarnung. "Es ist nix Schlimmes, die Wade hat nur zugemacht", sagte er.

Offenbar hatte Ache auch in den Tagen seiner Rekonvaleszenz etwas unternommen, um die Mannschaft aufzupäppeln: "Ich habe versucht, gute Stimmung reinzubringen. Wenn ich das schon nicht auf dem Platz tun konnte, dann in der Kabine. Ich habe immer probiert, für die Mannschaft da zu sein. Es waren sehr turbulente Wochen."

Doch was war eigentlich der Unterschied zu eben diesen, als sich eine Niederlage an die andere reihte? "Wir haben wieder mehr gezeigt, was der FCK ist. Wir haben gefightet, uns in jedes Duell reingeworfen. Prozentual waren wir da viel besser als Nürnberg." Ein kleiner, von Euphorie getränkter Trugschluss: Die Zweikampfquote lag aus Sicht des Gastgebers bei 49:51 Prozent.

Kicken, zocken, genießen

Ache scheint es zu mögen, gegen den 1. FC Nürnberg Tore zu erzielen. Schon im Ligaspiel dieser Saison hatte er beim 3:1-Erfolg getroffen. In der vergangenen Runde markierte er für die SpVgg Greuther Fürth am Ronhof kurz vor dem Abpfiff das 1:0-Siegtor. Ein Treffer, den er ob des Derbycharakters der Partie noch ein wenig höher einstuft.

Der neue Cheftrainer Grammozis, laut Stürmer Tachie "ein sehr emotionaler Trainer", durfte mehr als zufrieden sein. Spielsystem und Stil betreffend konnte er in der Kürze der ihm zur Verfügung stehenden Zeit nur wenig bewirken, offenbar aber hatte er seine Profis mental aufgebaut. "Wir wollen, dass die Spieler auch mutig sind und sich etwas trauen", sagte er, "es geht darum, nicht ängstlich zu sein, sondern die Chance zu sehen."

Raschl gewährte einen etwas tieferen Einblick. Natürlich habe Grammozis die Elf taktisch gewappnet, das Hauptaugenmerk aber habe auf etwas anderem gelegen: "Er hat gesagt, wir sollen Spaß haben, kicken, zocken, das genießen." Das Ende der Pokalfahnenstange soll noch nicht erreicht sein. Geschäftsführer Thomas Hengen gab eine klare Marschroute vor: "Nun wollen wir ins Halbfinale." Bleibt Ache gesund und das Losglück treu, ist das gar nicht mal so unwahrscheinlich.