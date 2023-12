"Eine Frechheit": Imhof droht in Sandhausen mit der Tribüne

Unter Jens Keller fand der SV Sandhausen in den vergangenen Wochen zurück in die Erfolgsspur. Kurz vor Weihnachten setzte es nun zwei herbe Niederlagen, die Sportdirektor Matthias Imhof aus der Haut fahren ließen.

Im Jahresendspurt geht dem SV Sandhausen offensichtlich die Puste aus. Nach 14 von 18 möglichen Punkten und sechs Partien ohne Niederlage setzte es am Wochenende zunächst die 0:4-Klatsche in Ingolstadt, am Dienstagabend ließen die Kurpfälzer ein 1:2 beim seit Oktober sieglosen VfB Lübeck folgen. Statt vor Weihnachten an die Aufstiegsplätze anzudocken, ließ der SVS den Patzer der Konkurrenz aus Ulm (1:2 gegen Saarbrücken) ungenutzt und überwintert im Tabellen-Mittelfeld.

Die Ausgangslage in der engen 3. Liga ist zwar weiterhin nicht schlecht, dennoch sorgte die Heim-Niederlage gegen den Aufsteiger für großen Ärger bei den Beteiligten. Die Art und Weise, wie der SVS binnen weniger Tage zweimal auftrat, stieß sauer auf. "Ich bin sehr enttäuscht", sagte Trainer Jens Keller bei "MagentaSport".

Bereits nach 20 Minuten hatten die Lübecker dank zweier Konter geführt, gegen den dann mauernden Gast fanden die Sandhäuser erst kurz vor Schluss eine Lücke - für eine Aufholjagd jedoch deutlich zu spät. "Wir haben nahtlos angeknüpft an Ingolstadt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit kann ich ihnen nichts vorwerfen, da haben sie alles probiert, aber in der ersten war es wieder zu wenig."

Wer sich nicht für den Verein zerreißt, wird sich auf der Tribüne wiederfinden. Matthias Imhof

Matthias Imhof blies gegenüber den Vereinsmedien ins selbe Rohr und sprach ebenfalls von einer "nahtlosen Fortsetzung der Partie in Ingolstadt". Dass sein Team nicht die geforderte Reaktion auf die deutliche Niederlage in Oberbayern zeigen konnte, empfand der Sportdirektor als "eine Frechheit. Die erfahrenen Spieler, die die Führung übernehmen möchten, müssen sich ebenso hinterfragen. Wer sich nicht für den Verein zerreißt, wird sich auf der Tribüne wiederfinden. In der zweiten Hälfte haben sich gerade die eingewechselten Spieler bemüht und zerrissen, gereicht hat es am Ende dennoch nicht."

Erste Verstärkungen stehen, weitere sollen kommen

Mit Innenverteidiger Edvinas Girdvainis und Mittelfeldspieler Patrick Greil von Rapid Wien hat der Zweitliga-Absteiger bereits auf dem Winter-Transfermarkt nachjustiert, weitere Neuzugänge sollen laut Imhof folgen. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt allen Beteiligten in Sandhausen allerdings nicht. Bereits am 3. Januar wird Keller die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte einläuten, die mit dem Auswärtsspiel beim Tabellen-Zweiten Dynamo Dresden (20.1., 14 Uhr) beginnt.