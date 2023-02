"Eine Frechheit": Essen dementiert Engelmann-Gerüchte

Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen muss weiterhin auf Angreifer Simon Engelmann verzichten. Aufkeimenden Wechselgerüchten schob RWE-Sportdirektor Jörn Nowak derweil einen Riegel vor.

Bleibt in der Rückrunde in Essen: Simon Engelmann (2. von rechts). Getty Images

Nachdem der 33-Jährige bereits das Derby gegen den MSV Duisburg verpasst hatte, muss der Stürmer aller Voraussicht nach auch beim kommenden Auswärtsspiel bei Viktoria Köln (13. Februar, 19 Uhr, LIVE! bei kicker) aussetzen. Wie der Verein in einer Stellungnahme mitteilte, wurde bei Engelmann am heutigen Montag eine eitrige Mandelentzündung festgestellt.

Bereits im Januar berichtete der kicker von den Wechselgerüchten rund um den Essener Torjäger für die kommende Spielzeit, Sportchef Nowak äußerte sich nun mit deutlichen Worten zur derzeitigen Situation von Engelmann: "Dass sein krankheitsbedingter Ausfall jedoch wieder wildeste Spekulationen anheizt und uns in diversen Fan-Foren bewusste Täuschung der Öffentlichkeit vorgeworfen wird, ist eine Frechheit!"

Nowak betont, dass es sich bei den Gerüchten, wonach der Angreifer in der Winterpause kurzfristig um eine Wechselfreigabe gebeten habe, um eine falsche und frei erfundene Behauptung handle. "Solche an den Haaren herbeigezogenen Gerüchte helfen uns in keinster Weise!", stellte der Essener Sportdirektor in der Pressemitteilung klar. In der aktuellen Drittliga-Saison kommt Engelmann in 14 Einsätzen auf sieben Scorerpunkte.