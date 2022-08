Eine Frage wird für Flensburg zum Zünglein an der Waage

Die SG Flensburg-Handewitt will nach einer teilweise enttäuschenden Saison 2021/22 mit frischem Mut neu angreifen. Dafür muss Cheftrainer Maik Machulla den SG-Zug aber schnellstmöglich zum Rollen bringen.

Die letzte Saison

In der vergangenen Saison hatte die SG Flensburg-Handewitt arges Verletzungspech und immer wieder mit Rückschlägen personeller Natur zu kämpfen. Am Ende stand Rang vier (50:18 Punkte), der die Mannschaft von Cheftrainer Maik Machulla diesmal nur zur Teilnahme an der European League berechtigt. Im Viertelfinale der Königsklasse scheiterte die SG am späteren Titelverteidiger FC Barcelona, der auch dem THW im Halbfinale das Nachsehen gab. Eine große Enttäuschung war Anfang Oktober 2021 das frühe Pokal-Aus beim HC Erlangen (26:29), der später erstmals in der Vereinsgeschichte das Final Four erreichen sollte.

Die Neuzugänge

Die SG bekam im Sommer lediglich zwei Neue dazu: Rechtsaußen Johan Hansen von Liga-Konkurrent Hannover-Burgdorf und Linksaußen August Baskar Pedersen, der aus seiner norwegischen Heimat an die Förde wechselte.

Der Kader

Hansen und Pedersen treten in große Fußstapfen, in kurzfristig gesehen wohl zu große. Auf Rechtsaußen verließen die SG mit Lasse Svan (Karriereende) und Marius Steinhauser (im "Tausch" nach Hannover) echte Leistungsträger und Publikumslieblinge. Auf Linksaußen muss Pedersen gemeinsam mit Emil Manfeldt Jakobsen die Lücke schließen, die Hampus Wanne riss. Der Schwede ging zum FC Barcelona und verkörperte in neun Jahren SG echte Weltklasse.

Im Rückraum ist Flensburg stark besetzt, aber auch einmal mehr davon abhängig, nicht wieder mit größeren Verletzungen geplagt zu werden. Spielmacher Jim Gottfridsson schleppte sich mehr schlecht als recht durch die letzte Spielzeit, sorgte zudem abseits des Feldes für Unruhe. Im Tor hat Machulla mit Benjamin Buric und Kevin Möller fraglos eines der besten Duos der Liga.

Die Starttermine in der neuen Saison

Für die Flensburger kommt nach den machbaren Aufgaben in Hamburg (A), gegen Minden (H) und in Hannover (A) recht schnell Musik rein: Von Mitte September bis Ende Oktober warten die Füchse (H), die Löwen (A), Magdeburg (H), Lemgo (A) und Göppingen (H). Spätestens dann wird Machulla wissen, wo sein Team steht. Am 25. Oktober startet das Abenteuer European League. Und auch im Pokal will die SG deutlich höher hinaus als noch im letzten Jahr.

Die Aussichten

Flensburg spielt unter Machulla tollen Handball, angesichts von zwei Neuzugängen (auch noch auf den Außen) sollten Abläufe schnell eingeschleift sein. An guten Tagen kann das Team um den neuen Kapitän Johannes Golla jeden schlagen, doch die Frage nach der Konstanz wird sich in diesem Jahr stellen - 18 Minuspunkte wie im Vorjahr sind viel zu viel, um zumindest um die Vizemeisterschaft zu kämpfen. Der Titel geht in dieser Saison nur über Magdeburg und wohl auch Kiel. Doch die SG hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie vermeintliche Favoriten stürzen kann. Eine vierte deutsche Meisterschaft nach 2004, 2018 und 2019 käme allerdings einer dicken Überraschung gleich.