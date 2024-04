Eine Frage des Geldes: Trainersuche in Oberhausen zieht sich hin

Rot-Weiß Oberhausen braucht bei der Suche nach einem neuen Trainer mehr Geduld als erwartet. Der Amtsinhaber bis Sommer, Mike Terranova, hat indes mit unverblümten Worten auf kritische Stimmen nach der jüngsten Pleite gegen Wuppertal reagiert.

Eine Industriestadt ist Oberhausen seit dem Rückzug von Kohle und Stahl schon lange nicht mehr, aber die Malocher-Mentalität ist weitgehend ungebrochen: So nehmen Raunen und Unbehagen zu, wenn Wartende immer wieder vertröstet, künftige Partner hingehalten werden. Etwa das widerfährt gerade den Verantwortlichen bei Rot-Weiß Oberhausen, die eigentlich am Montag ihrem Aufsichtsrat den neuen Trainer für die nächste Spielzeit vorstellen wollten.

"Wir werden das nun am 15. April tun", teilt Präsident Hajo Sommers die Verschiebung um eine glatte Woche mit. Fühlt man sich da allmählich nicht vorgeführt, Herr Präsident? "Wenn's um die Kohle geht, wird man doch immer vorgeführt. Das meinen die gar nicht so", sieht Sommers das eher flapsig. Hintergrund des Lavierens: Mindestens einer der beiden verbliebenen Kandidaten, deren Namen von den Offiziellen nicht genannt werden, befindet sich noch in einem festen Vertrag und muss diese Angelegenheit klären. Dass RWO - trotz gerade aufgelegter und mit knapp 400.000 Euro gezeichneter Kleeblatt-Anleihe nicht auf Rosen gebettet - hier helfend einspringt, darf man als eher unwahrscheinlich abtun.

Bei dem anderen Übungsleiter handelt es sich um Pascal Bieler, der Ende Februar beim Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger freigestellt worden war. Zeit will man beiden geben: "Uns drängt ja keiner", meint Sommers, "und spätestens zu Saisonbeginn wird ein Nachfolger von Mike Terranova auf der Platz stehen".

Was sich in der Findungsphase gezeigt hat, ist der sehr gute Eindruck, den zwei "Neue" gemacht haben: Sportvorstand Klaus-Werner Conrad, seit Februar ist der frühere "Vize" in dieser Verantwortung, und Dennis Lichtenwemmer-Conversano, ab der nächsten Saison Sportleiter. Letzterer soll auch - mit Noch-Sportleiter Patrick Bauder - den Kontakt zu Bieler hergestellt haben, den er aus dessen Wuppertaler Zeiten kennt, wo Bieler U-19-Trainer war.

Wenn ich dann Dinge höre wie "So vergrault man die Zuschauer", wird mir kotzübel. RWO-Trainer Mike Terranova über die Kritik nach dem 0:3 in Wuppertal

Einmal mehr behält man in Oberhausen also in unübersichtlicher Situation die Ruhe. Das ist eine im Fußball nicht gerade weitverbreitete Tugend. Dabei ärgert man sich im Kleeblatt-Land über die letzten Wochen, die zwar den Einzug ins Pokalfinale gebracht haben, den Klub aber in der Tabelle auf den indiskutablen 9. Platz haben abrutschen lassen. Stinksauer ist Coach Mike Terranova, der für den geschassten Jörn Nowak eingesprungen war: "Mit fehlten zuletzt zehn Spieler aus der so genannten 'Ersten', da kann ich mich nicht wundern, gegen eine so formstarke Mannschaft wie Wuppertal 0:3 zu verlieren. Aber wenn ich dann Dinge höre wie 'So vergrault man die Zuschauer', wird mir kotzübel."