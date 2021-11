Eine Frage der Seriosität: Wie sich Darmstadt an die Zweitliga-Spitze schob

Nach dem Sieg über St. Pauli und dem Sprung an die Tabellenspitze herrscht um den SV Darmstadt 98 eine Euphorie, wie man sie dort zuletzt im Bundesliga-Aufstiegsjahr 2015 erlebt hat. Dabei begann die aktuelle Saison denkbar ungünstig. Der Aufschwung hat verschiedene Gründe.

Es war Anfang August, der SV Darmstadt 98 nach zwei Niederlagen in der Liga gerade im Pokal gegen Drittligist 1860 München ausgeschieden. Da prophezeite Torhüter Marcel Schuhen in seiner unnachahmlich direkten Art: "Du wirst sehen: Wir werden so viel Energie aus der Scheiße ziehen." Das wirkte wie das Pfeifen im Walde. Schließlich gab es zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich viel, was Anlass für Optimismus gab. Rund dreieinhalb Monate später stehen die Lilien an der Spitze der 2. Liga.

Torjäger-Duo ohne Konkurrenzkampf

Wenn man die Spieler nach den Gründen für diese Entwicklung fragt, fällt immer wieder der Begriff Teamgeist. Nach dem 4:0 über den FC St. Pauli freute sich Doppeltorschütze Luca Pfeiffer besonders über den Treffer von Braydon Manu. Mit seinem Sturmkollegen Phillip Tietz wechselt sich Pfeiffer beim Toreschießen ohnehin ab. Kein Konkurrenzkampf, wie beide betonen. Mit jeweils elf Treffern liegen beide gleichauf in der Spitzengruppe der Torjägerliste. Mit 35 Toren sind die Lilien derzeit mit Abstand die torgefährlichste Mannschaft der Liga.

Aber Pfeiffer vergisst auch nicht, die Hintermannschaft zu loben, wo zum Beispiel in der Innenverteidigung Patric Pfeiffer (22) und Thomas Isherwood (23) seit Wochen einen hervorragenden Job machen. Mit den beiden Jungspunden in der Abwehrzentrale ließen die Lilien in den letzten sechs Spielen - darunter gegen Hochkaräter wie St. Pauli, Bremen, Schalke und Nürnberg - gerade vier Gegentore zu. Defensiv sicher, offensiv effizient - oder wie es Pfeiffer sagt: "Die Spieler hinten können sich auf die Spieler vorne verlassen und umgekehrt."

Was Trainer Lieberknecht fordert

Entscheidend für den guten Teamgeist ist Trainer Torsten Lieberknecht, wie alle Beteiligten immer wieder sagen. Der 48-Jährige trifft den richtigen Ton in der Mannschaft, behandelt alle vom Stammspieler bis zum Reservisten mit viel Wertschätzung und sorgt so für Geschlossenheit. Obwohl er selbst sehr emotional ist, betont er immer wieder, wie wichtig ihm Seriosität auf dem Platz ist.

Gegen St. Pauli zum Beispiel habe seine Mannschaft die Partie in der zweiten Hälfte mit der 4:0-Führung im Rücken "extrem seriös" zu Ende gespielt. Routinier Tobias Kempe hob der Coach dabei besonders hervor wegen seiner "extremen Seriosität". Dabei bezog er sich auf Kempes Rolle auf der Doppelsechs neben Klaus Gjasula, wo er sich nicht für "Drecksarbeit" zu schade sei und damit ein Vorbild gerade für die jungen Spieler in der Defensive abgebe. Und auch Isherwood habe den Ball kurz vor Schluss beim Klären "ganz seriös" fast aus dem Stadion geschossen.

Ich habe unfassbar Lust auf jedes Heimspiel. Luca Pfeiffer

Wenn Spieler unseriös werden, nimmt Lieberknecht sie sich zur Seite - so wie Tietz beim 6:1 in Sandhausen. Da hatte der Angreifer nach einem Doppelpack zum Missfallen des Trainers versucht, anzufangen zu zaubern und ein paar Gelegenheiten leichtfertig ausgelassen. Bei der Auswechslung habe er Tietz gesagt: "Das brauchst du nicht, bleib seriös und spiel durch." Und die Reaktion? "Für die Einschätzung hat er sich bedankt", sagte Lieberknecht.

Ein Überraschungspaket, das "ab und zu auch mal vergisst, die Seite zu halten"

Doch trotz aller geforderten Seriosität spielt Darmstadt alles andere als drögen Fußball. Da ist auch Platz für unkonventionelle Ansätze. Bestes Beispiel: Braydon Manu. Das "Überraschungspaket" (O-Ton Manu) sorgte in den vergangenen Spielen für mächtig Durcheinander in den gegnerischen Abwehrreichen. Auch gegen St. Pauli sei der Flügelspieler "wie ein Derwisch" (O-Ton Lieberknecht) über den Platz gewirbelt - oft in Missachtung der taktischen Vorgaben. "Das ist halt der Braydon. Der vergisst ab und zu auch mal, die Seite zu halten", sagte der Coach milde lächelnd. Anderseits habe er so die Zuschauer und seine Mitspieler mitgerissen. "Er bringt ein unglaubliches Herz mit. Manchmal ist es zwar nicht das, was der Trainer vorgibt. Aber manchmal hilft es dann auch."

Ohnehin kommt der gebürtige Pfälzer Lieberknecht gut an in Südhessen mit seiner bodenständigen Art und seiner Begeisterungsfähigkeit - Sprechchöre mit dem Namen des Trainers waren schon seit Jahren nicht mehr am Böllenfalltor zu hören. Dass die vergangenen Spiele 13.000 Zuschauer auf der ausverkauften Stadionbaustelle waren, verlieh der Mannschaft zusätzlichen Schwung. "Im Moment macht es einfach extrem viel Spaß - vor allem zu Hause", schwärmte Luca Pfeiffer. "Ich habe unfassbar Lust auf jedes Heimspiel." Das schlägt sich auch in Zahlen nieder: Nach der Auftaktniederlage gegen Regensburg holten die 98er am Böllenfalltor sechs Siege mit einem Torverhältnis von 20:1.

Wehlmanns Werk

Einer darf auf jeden Fall nicht fehlen, wenn es um den aktuellen Höhenflug geht: der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Er holte im Sommer nach dem plötzlichen Abgang von Markus Anfang (Werder Bremen) Lieberknecht als dessen Nachfolger, musste zudem die Abgänge von Torschützenkönig Serdar Dursun (Fenerbahce) und Defensivleader Victor Palsson (Schalke 04) kompensieren, was mehr als gelang. Ohnehin ist der aktuelle Kader ein Werk Wehlmanns und seines Teams. Bis auf Fabian Holland, Tobias Kempe und Marvin Mehlem wurden alle Spieler unter seiner Ägide verpflichtet. Und bei den drei Genannten war er jeweils an den Vertragsverlängerungen maßgeblich beteiligt.

Der gebürtige Hamburger kam im Herbst 2018 von Holstein Kiel zum SV Darmstadt 98 und ist seit Anfang 2019 Sportlicher Leiter. Nachdem er nicht immer einen leichten Stand im Umfeld hatte, sehen jetzt auch einstige Kritiker seine Verdienste. Bezeichnend dafür: Bei der Mitgliederversammlung Ende Oktober entschuldigte sich ein Vereinsmitglied sogar öffentlich bei Wehlmann, dass er ihn im Internet kritisiert hatte.