Eine Frage der Reife: Kabaks nächster Kurzschluss

Um ein Haar wäre Hoffenheims Innenverteidiger Ozan Kabak beim wichtigen 2:1 in Bremen erneut zur tragischen Figur geworden.

Das schiere Entsetzen fuhr den Hoffenheimern in die Glieder, und draußen raufte sich Trainer Pellegrino Matarazzo schon das lichte Haupthaar: In der vierten Minute der Nachspielzeit deutete Schiedsrichter Stegemann gnadenlos wie berechtigt auf den Elfmeterpunkt. Als dann die Videobilder eine vorherige Abseitsstellung des Bremers Weiser entlarvten und sich damit die Strafstoßentscheidung als nachrangig und irrelevant entpuppte, war die Erleichterung bei den abstiegsbedrohten Gästen fast schon greifbar.

"Als der Elfmeterpfiff kam, war ich richtig sauer", gestand später Andrej Kramaric, der die TSG mit seinem achten Saisontreffer auf die Siegerstraße geköpft hatte, "ich konnte nicht glauben, dass wir schon wieder kein Glück haben und schon wieder zwei Punkte verlieren würden. Dann ist es aber gut für uns ausgegangen."

Vor allem bei einem Hoffenheimer dürfte eine tonnenschwere Last abgefallen sein. Denn erneut schien Ozan Kabak zur tragischen Figur zu werden, der den Erfolg seiner um jeden Punkt ringenden Mannschaft gefährdete. Fahrlässig. Diesmal mag es eher ein Reflex gewesen sein, doch erneut brachte der türkische Nationalspieler seine Hände zu einem unerlaubten Einsatz und damit das Spiel beinahe erneut an einen Kipppunkt.

Der Ex-Hoffenheimer Leonardo Bittencourt schoss von der Strafraumgrenze aufs Tor, Kabak warf sich in den Schuss und ließ dabei seine linke Hand warum auch immer nach oben schnellen und lenkte den Ball regelwidrig ab - klarer Fall von Handelfmeter. Retter in der Not war nur Weisers knappe Abseitsstellung davor.

Zwei Spieltage zuvor hatte der 23-Jährige beim Spiel in Freiburg beim Stand von 1:1 den Ball aufreizend provokant und zeitverzögernd vom Ort des Geschehens weggeschleudert und sich prompt die Gelb-Rote-Karte abgeholt. Freiburg kam gegen die dezimierten Hoffenheimer schließlich noch zum Siegtreffer.

Nach der fälligen Spielsperre hatte sich der zuvor stets gesetzte Kabak in Bremen auch nur auf der Bank wiedergefunden, weil seine Vertreter mit einer stabilen Leistung einen 3:1-Sieg gegen Hertha BSC ermöglicht hatten. Erst in der Schlussphase hatte Matarazzo seinen Sünder begnadigt und zur Eindämmung der Bremer Schlussoffensive für Kevin Akpoguma eingewechselt.

Kabak muss sich hinterfragen und reifen

Diesmal also wurde die Last des Schuldigen mit der revidierten Entscheidung von Kabak genommen. Dennoch muss der immer noch junge Abwehrspieler sich und sein Verhalten grundsätzlich hinterfragen, um künftig solche Situationen erst gar nicht aufkommen zu lassen. Natürlich ist der bedingungslose Einsatz ein Markenzeichen dieses bulligen wie dynamischen Kämpfers, der weder sich noch andere schont. Allerdings muss Kabak lernen, seine Grundaggressivität auf dem Platz besser zu regulieren, zu kanalisieren und zu kontrollieren.

Sonst droht dieser wirkungsvolle Zweikämpfer auch weiterhin im Eifer seines mitreißenden Gefechts zu einem für den Trainer wie die Kollegen unberechenbaren Sicherheitsrisiko zu werden und an sich gute Leistungen in wenigen unüberlegten Momenten kaputtzumachen. Der Hoffenheimer ist in dieser Saison mit mittlerweile sieben Verwarnungen und zwei Gelb-Roten Karten ligaweit führend in diesem unrühmlichen Ranking. In dieser Hinsicht muss Kabak noch reifen.

Kramaric: "Wir haben überlebt, keine Ahnung wie."

Doch nicht nur in dieser Szene war den Kraichgauern das so lange vermisste Spielglück hold. Auch bei einem Pfostenschuss und einem knapp übers Ziel geschossenen Ball von Bremens Philipp lag der späte Ausgleich in der Luft. "Ich bin überglücklich, dass wir gewonnen und ganz wichtige die drei Punkte geholt haben. Wir haben am Ende überlebt, keine Ahnung wie. Die Schlussphase war stressig, aber ich bin zufrieden", fasste Kramaric die spannende Schlussphase zusammen, in der der TSG die Kontrolle entglitt.

"Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr den nötigen Druck auf den Ballführer bekommen, uns viel zu tief hinten reinfallen lassen gegen eine kopfballstarke Mannschaft", analysierte Matarazzo nach den zweiten Dreier in Folge und versprach: "Das werden wir aufarbeiten."