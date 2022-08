"Eine Frage der Fitness": Kalajdzic kann, Pfeiffer könnte spielen

Beim Saisonauftakt gegen RB Leipzig muss Pellegrino Matarazzo auf Borna Sosa verzichten. Dafür kann Stuttgarts Trainer wieder mit Sasa Kalajdzic rechnen und auch Neuzugang Luca Pfeiffer könnte eine wichtige Option werden.

Die Mercedes-Benz-Arena ist gegen die Mannschaft aus Sachsen am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ausverkauft. Zumindest, was die Plätze betrifft, die der VfB an seine eigenen Anhänger verkaufen darf. Von insgesamt möglichen 48200 Tickets wurden 45200 an die Fans gebracht. Von den 3000 Karten, die Leipzig für sich beanspruchen kann, sind erst 600 abgesetzt worden.

Fragezeichen bei Churlinov und Stenzel

Den Schwaben wird’s egal sein. Sportlich, wenn auch nicht finanziell. Matarazzo hat andere Sorgen, muss mal wieder Personalprobleme lösen. Nach den schon länger ausfallenden Nikolas Nartey und Thomas Kastanaras (beide Knöchelverletzung) sowie Tanguy Coulibaly (Zehenverletzung) drohen weitere Ausfälle und Darko Churlinov und Pascal Stenzel die Zuschauerrolle. "Beide haben unabhängig voneinander Rückenprobleme", sagt der Cheftrainer. "Bei Darko ist es eine Verspannung im unteren Rücken, bei Pascal eine Art Hexenschuss. Beide sind fraglich für das Wochenende."

Sosa und Karazor: "Beide keine Option" - Kalajdzic schon

Sicher nicht dabei sein wird Borna Sosa. Der Kroate, der seit Monaten Adduktorenprobleme beklagt und erst seit Mitte der Woche wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, hat noch einen zu großen Trainingsrückstand. Was auch auf Atakan Karazor zutrifft, der nach seiner sechswöchigen Zeit in Untersuchungshaft auf Ibiza noch reichlich aufholen muss. "Sie sind beide keine Option", so Matarazzo, der wenigstens wieder auf den von einer Knöchelverletzung genesenen Kalajdzic zurückgreifen kann. "Bei ihm sieht es ordentlich aus." Dennoch ist der 44-Jährige mit einer Prognose vorsichtig. "Es ist eine Frage der Fitness, wie lange er gehen kann und ob er startet oder nicht."

Pfeiffer steht bereit

Während man den Österreicher dennoch in der Startelf erwarten darf, wird sich sein frisch verpflichtetes Pendant, Luca Pfeiffer, wahrscheinlich noch in Geduld üben müssen. Für den Anfang der Woche vom FC Midtjylland gekommenen Angreifer wird es allerdings für den Kader reichen. "Er ist schon seit vier Wochen im Training, hat auch zwei Testspiele absolviert. 20 bis 30 Minuten sind auf jeden Fall drin", erklärt Matarazzo, der viel Lob für den 25-Jährigen findet.

Dass er im Strafraum torgefährlich sein kann, wussten wir schon. Das zeigt er auch im Training. Pellegrino Matarazzo

Dieser mache "charakterlich einen hervorragenden Eindruck, ist wissbegierig, lernfähig, kommunikativ. Er zeigt seine Spielstärke, zeigt, dass er mit dem Ball umgehen kann, ihn durchstecken kann, ihn festmachen kann". Und vor allem, weiß Pfeiffer, wo dieser hingehört. "Dass er im Strafraum torgefährlich sein kann, wussten wir schon. Das zeigt er auch im Training."