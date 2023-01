Eine feste Verbindung: Riglewski schwört dem SV Heimstetten die Treue

In Heimstetten ist Kapitän Lukas Riglewski nicht mehr wegzudenken - auch im Falle eines drohenden Abstieges.

Unter der spanischen Sonne lässt der Kapitän des Regionalliga-Schlusslichts SV Heimstetten derzeit die Seele baumeln. Die Winterpause, so sagt er, sei "nötig gewesen, um die Köpfe frei zu kriegen". Faulenzen ist für den 29-Jährigen im Süden Europas allerdings nicht drin - im Gegenteil. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen und Schwager Daniel Steimel muss sich Riglewski auch im Urlaub der Herkulesaufgabe der kommenden Monate stellen: den SVH, der mit elf Punkten Rückstand auf den ersten Relegationsplatz überwinterte, zum Ligaverbleib zu führen.

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Dazu wird noch vor dem Vorbereitungsstart am 21. Januar mehrmals wöchentlich ein Online-Training abgehalten, dem sich Riglewski und Steimel auch in Spanien nicht entziehen können. Der Kapitän hat damit kein Problem, war der gebürtige Heidelberger doch im bisherigen Saisonverlauf weder mit der Teamleistung noch mit den eigenen Einsätzen zufrieden - obwohl er auch in dieser Spielzeit mit bislang sieben Toren und drei Assists der Topscorer des SVH ist, bemerkt er selbstkritisch: "Bei mir kam zu oft nach einem guten Spiel ein nicht so gutes." Für die Restsaison habe er sich deshalb "viel vorgenommen". Denn abschreiben, so betont er, sollte man den SVH keinesfalls. "Für uns ist es in dieser Liga nie leicht", sagt der Leitwolf der Kirchheimer, "mit sechs bis sieben Punkten mehr wäre es eine normale Saison". Zuversicht verleiht ihm dabei auch die letzte Saison, als man trotz zwischenzeitlich neun Niederlagen in Folge am Ende souverän den Ligaerhalt feiern konnte. "Wir haben ein gutes Team", sagt Riglewski, dem er weiter "die nötige Leidenschaft" bescheinigt.

Er empfindet es dabei als Privileg, seinen Herzensverein als Kapitän anführen zu dürfen. Nach Ausbildungsjahren beim FC Bayern und der SpVgg Unterhaching hatte der Sohn des ehemaligen Tennisprofis Udo Riglewski seine ersten Erfahrungen im Herrenfußball einst in Heimstetten gemacht, nach einem eineinhalbjährigen Intermezzo beim Süd-Bayernligisten TSV 1865 Dachau ist er seit 2015 zurück beim SVH, wo er mittlerweile nicht mehr wegzudenken ist. Nicht zuletzt deswegen macht sich der Offensivakteur wenig Gedanken um die eigene Zukunft. Obschon sein Vertrag im Sommer ausläuft, sieht er keine Eile geboten. "Mir ging es nie um die Liga", betont Riglewski, der mit dem SVH auch schon drei Spielzeiten in der Bayernliga Süd verbracht hat. "In ein, zwei Gesprächen", so sagt er, sollte die Vertragsverlängerung schnell abgewickelt sein.

Ich bin ja auch noch nicht Mitte 30, solange es mir Spaß macht, möchte ich weiter auf gutem Niveau spielen. Lukas Riglewski (29) denkt noch nicht an ein Karriereende

Davon ist Riglewski überzeugt, wenngleich er im November 30 Jahre wird und sich seine Prioritäten zuletzt, vor allem wegen der einjährigen Tochter Lola, verschoben haben. Trotzdem will die Heimstetter Lebensversicherung noch keinen Gedanken an das Karriereende verschwenden - im Gegenteil. "Ich bin ja auch noch nicht Mitte 30, solange es mir Spaß macht, was derzeit definitiv gegeben ist, möchte ich weiter auf gutem Niveau spielen." Dabei leistet der torgefährliche Standard- experte neben seinen Rollen als Führungsspieler eines Regionalligisten und Vater einer Tochter auch noch einen 40-Stunden-Job im Vertriebsinnendienst ab. Alles kein Problem, erklärt Riglewski lapidar, schließlich seien die Wege kurz: Er wohnt in Heimstetten, arbeitet im nahegelegenen Dornach, und zum Fußball müsse er nur vor die Haustür gehen.

Ein Vereinswechsel könne im Fußball freilich nie ausgeschlossen werden, die Verbindung zwischen Heimstetten und Riglewski jedoch scheint derart gefestigt, dass es dazu wohl sehr außergewöhnliche Umstände benötigen würde. Vielmehr denkt Riglewski darüber nach, mal in die Rolle des Co-Trainers reinzuschnuppern. Denn eine Zukunft als Trainer sei für den 124-maligen Regionalligaakteur vorstellbar - natürlich in Heimstetten.

Dort möchte der erfahrene Riglewski zunächst noch seinen Teil dazu beitragen, dass er auch mit runden 30 Jahren noch der Kapitän eines Regionalligisten ist. "Wir haben noch alle direkten Konkurrenten, die meisten müssen noch zu uns nach Heimstetten", betont Riglewski kämpferisch. Der Kapitän wird wie immer vorangehen.