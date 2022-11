Eine fast identische Quote: Lewandowski und Messi im Vergleich

Vielleicht kann es nur einen geben, wenn Argentinien und Polen um einen Platz im Achtelfinale spielen. Robert Lewandowski und Lionel Messi im Vergleich.

Die Fans des FC Barcelona haben es gut. Kaum war eine Saison vergangen, nachdem Klubikone Lionel Messi seinen Jugendverein 2021 verlassen hatte, da durften sie auch schon den nächsten Ausnahmestürmer bestaunen, der beinahe wöchentlich außergewöhnliche Torzahlen auflegt. In diesem Punkt kommt Robert Lewandowski Superstar Messi ziemlich nahe.

Beide wurden bislang insgesamt achtmal Erstliga-Torschützenkönig (Lewandowski einmal in Polen, siebenmal in Deutschland; Messi achtmal in Spanien), beide halten mit ihren erfolgreichsten Spielzeiten den jeweiligen Torrekord für eine einzelne Saison (Lewandowski 41 Tore in der Bundesliga 2020/21, Messi 50 Tore in La Liga 2011/12).

International sieht das anders aus. Während Messi insgesamt sechsmal Torschützenkönig in der Champions League wurde - nur Cristiano Ronaldo (siebenmal) gelang das öfter -, war Lewandowski nur bei Bayerns Titelgewinn 2020 bester Torschütze in der Königsklasse. Deren Endspiel erreichte der Pole zweimal (kein Tor, ein Titel), Messi dreimal (zwei Tore, drei Titel).

Lewandowski kommen nach seinem ersten WM-Tor die Tränen - Messi ist ungleich erfahrener

In Sachen Frequenz und Konstanz scheint sich der zweimalige Weltfußballer Lewandowski mit dem siebenmaligen Messi messen zu können, auf der ganz großen Bühne bleibt er hinter den ganz großen Erwartungen aber immer wieder zurück. Auch für sein Land. Wie sehr sich der 34-Jährige dort auch selbst unter Druck setzt, verdeutlichte sein emotionaler Jubel, nachdem er beim 2:0-Sieg über Saudi-Arabien seinen ersten WM-Treffer erzielen konnte.

Was beide Protagonisten eint: Bei den großen Turnieren mit der Nationalmannschaft nehmen die Quoten rapide ab. Sechs Tore in 16 Spielen bei Welt- und Europameisterschaften stehen für den aktuellen Barça-Stürmer Lewandowski zu Buche (zirka 0,38 pro Spiel), der ehemalige Barça-Stürmer Messi kann in bereits 55 Partien bei Weltmeisterschaften oder der Copa America 21 Treffer vorweisen (ebenfalls "nur" grob 0,38 pro Spiel).

Auch beide könnten das Achtelfinale erreichen

Im direkten Duell am Mittwoch (20 Uhr, LIVE! bei kicker) werden beide Weltklassespieler darum bemüht sein, ihre Quote zu verbessern, wenn Polen und Argentinier zwar auch beide weiterkommen können, beiden Nationen aber ebenso noch das Aus droht. Die verbesserten Auftritte ihrer sportlichen Anführer im zweiten Gruppenspiel dürften jeweils Mut machen.

Polen geht mit einem Punkt vor Argentinien als Tabellenführer in den Showdown, den die Albiceleste andererseits mit der vermeintlich stärkeren Mannschaft antreten wird. Dahingehend ist Messi im Vorteil. Von Lewandowski erwartet allerdings niemand, dass er im vielleicht schon letzten Anlauf jetzt doch endlich mal den WM-Titel holt.