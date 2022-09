"Eine fantastische Nachricht": Farke begrüßt Eberls Rückkehr

Vor dem Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig sorgt nicht nur die Personalie Marco Rose für Gesprächsstoff, sondern auch die bevorstehende Rückkehr von Max Eberl. Daniel Farke begrüßt es, dass der 48-Jährige bald wieder einsteigt.

Daniel Farke nahm das Wort immer und immer wieder in den Mund, als er am Donnerstagnachmittag im Medienraum der Borussia über Leipzig sprach, jene Mannschaft, mit der es Gladbach am Samstagabend (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zu tun bekommt. Das Team von RB, sagte Farke, sei "top", die Einzelspieler seien ebenfalls "top", und Trainer Marco Rose, der sei natürlich auch "top".

Alles top also bei den Leipzigern - und deshalb dürfte das direkte Duell eine ziemlich große Herausforderung für Gladbach werden. In einem Spiel sei zwar vieles möglich, meinte Farke. Aber: Zum einen bedürfe es einer "ganz, ganz komplexen Leistung", um gegen Leipzig zu bestehen. Und zum anderen sei der Gegenüber derzeit einen Schritt voraus. "Auf Strecke", gestand Farke, "können wir noch nicht sagen, dass wir so eine Spitzenmannschaft wie RB sind."

Wo es für Max Eberl weitergeht, ist eine Entscheidung, die von mir nicht zu bewerten ist. Daniel Farke

Farke hat also eine hohe Meinung von den Sachsen. Ein Standpunkt, den die Gladbacher Fans nicht gerade teilen. Bei früheren Heimspielen gegen Leipzig verabredete sich der Anhang der Borussia, in den ersten Minuten zu schweigen - nun ist, wie schon im vergangenen Mai, ein Trillerpfeifenkonzert angekündigt.

Eberl hat in Gladbach "eine Ära geprägt"

Das hat in erster Linie zwar mit RB Leipzig selbst zu tun, in den Gladbacher Unmut mischt sich nun aber auch das Unverständnis für Max Eberls bevorstehenden Einstieg in Leipzig.

Der 48-Jährige habe am Niederrhein "Außergewöhnliches geleistet" und "eine Ära geprägt", stellte Farke am Donnerstag heraus und nannte es "eine fantastische Nachricht", dass Eberl in die Bundesliga zurückkehre. Dass es ihn nach Leipzig zieht, wollte Farke nicht kommentieren. "Wo es für Max Eberl weitergeht", sagte Gladbachs Trainer, "ist eine Entscheidung, die Max Eberl autark trifft und die von mir nicht zu bewerten ist."

Gleichwohl verstehe er, so Farke, dass RB Emotionen hervorrufe. Mehr noch: "Es muss doch so sein, dass man spürt, dass die Raute bei unseren Fans im Herzen ist. Es muss so sein, dass nach einer Niederlage die Welt untergeht - und nach einem Sieg träumen alle von der Champions League."

Dort spielen die Leipziger - und deshalb sind sie in Farkes Augen in erster Linie eines: top.