Eine ernste Spielerei: kicker-Rangliste als Resultat positiver Streitkultur

Vor 40 Jahren saß der heutige kicker-Reporter Frank Lussem erstmals in einer Ranglisten-Konferenz. Seit damals hat sich vieles verändert, doch eines nicht: Der Fußball als Spielwiese für konstruktive Streitigkeiten.

Reife 65 Jahre alt ist sie, ab Januar 2022 kann jeder, der will, ihr das Udo-Jürgens-Ständchen für die späten Semester singen: die "Rangliste des deutschen Fußballs" wird dann tatsächlich 66 Jahre alt, und wie es sich gehört für einen, dessen Leben erst anfängt, erscheint sie seit einiger Zeit in neuem, modernerem Gewand.

Im Winter 1980/81 durfte ich als 20-jähriger Volontär erstmals an einer Ranglisten-Konferenz teilnehmen. Die Bedeutung dessen, was da abging, drang vom ersten Moment an ins Bewusstsein. Bis ein paar Monate davor hatte ich noch selbst jeden kicker verschlungen, Noten addiert, gute und weniger gute Bewertungen ausgeschnitten und mir selbst eine Rangliste der besten Spieler zusammengebastelt. Und jetzt also saß ich erstmals im Kreis aller Kollegen, auch denen aus den Außenredaktionen, und hielt brav und ergriffen meine freche kölsche Klappe. Karl-Heinz Heimann, damals Chefredakteur und einer der Väter der Rangliste, verstand keinen Spaß, wenn es um diese Rubrik ging. "Eine ernstere Spielerei gibt es in ganz Deutschland nicht", mahnte er häufig und - wie die Anzahl der Leserbriefe belegte - nicht zu Unrecht.

Toni Schumacher, Manni Kaltz, Hans- Peter Briegel und Kurt Niedermayer standen im Winter der Spielzeit 1980/81 im Ranking der Abwehrspieler ganz oben, die Letztgenannten als Vorstopper und Libero, längst ausgestorbene Begriffe heute. Paul Breitner führte das Mittelfeld an, Karl-Heinz Rummenigge - der eine Woche später Europas Fußballer des Jahres wurde - die Innenstürmer. Beide natürlich in der Kategorie Weltklasse, so gehörte sich das damals für "Breitnigge".

Erstmals tauchte der erst 20-jährige Rudi Völler im erlesenen Kreis auf. Weil ich ein paar Wochen vorher Zeuge seines ersten Dreierpacks gewesen war, wurde auch ich nach meinen Eindrücken gefragt. Meine Feuertaufe. Was außer mir allerdings keiner registrierte.

Eine halbe Stunde oder länger: Mancher Spieler wird seziert

Hoch her ging es in den Diskussionen, daran hat sich bis heute nichts geändert. Nicht selten blieb (und bleibt) man an einem Namen eine halbe Stunde oder länger hängen, Vorzüge und Nachteile fliegen durch den Raum, der heute leider nur noch virtuell ist, Corona lässt nichts anderes zu.

Schade, weil die Ranglisten-Konferenz für die Kolleginnen und Kollegen aus allen Ecken Deutschlands auch immer den Charakter eines Klassentreffens hatte. Seit Jahren werden übrigens die Leserbriefe weniger und die Kommentare in den sozialen Medien mehr. Nicht immer zum Vorteil der Qualität.

Aber was soll’s? Es ist eine Spielerei, wenngleich eine ernste. Und solange man sich über Fußball streitet, ist doch alles gut.