Eine Enttäuschung, die hungrig macht: SC Magdeburg im Check

In der Vorsaison fehlte nicht viel und der SC Magdeburg hätte die deutsche Meisterschaft erfolgreich verteidigt. So aber bleibt der Hunger beim amtierenden Champions-League-Sieger groß. Der SCM im kicker-Check.

Wie lief das Transferfenster?

Mit den schwedischen Rückraumspielern Felix Claar (Aalborg) und Albin Lagergren (Rhein-Neckar Löwen) hat sich Magdeburg auf der Spielmacher-Position und der im rechten Rückraum sinnvoll verstärkt. Torhüter Sergey Hernandez (Benfica) und Spielgestalter Janus Dadi Smarason (Kolstad) erweitern die Möglichkeiten von Trainer Bennet Wiegert.

Die Abgänge der Linkshänder Kay Smits (Flensburg) und Vladan Lipovina (Kuwait), Keeper Mike Jensen (Benfica) und Ballverteiler Marko Bezjak (Nasice) werden durch die Neuen aufgefangen. Der Kern der Mannschaft blieb zusammen, hat den Power-Handball von Wiegert längst verinnerlicht.

Was macht Hoffnung, was Sorgen?

Darin dürfte auch mit die größte Stärke des Traditionsklubs aus Sachsen-Anhalt liegen: Die Mannschaft weiß inzwischen, dass die kräftezehrende Spielweise von Wiegert zuverlässig zu Titeln führt. DHB-Pokalsieger 2016, European-League-Sieger 2021, Klub-Weltmeister 2021 und 2022 - dazu im Jahr 2022 die erste deutsche Meisterschaft seit 21 Jahren, im vergangenen Juni der erste Champions-League-Titel seit 21 Jahren. Wiegert brachte den SCM endgültig zurück auf die europäische Landkarte.

In der vergangenen Saison hatte der zweimalige deutsche Meister (dazu kommen elf DDR-Titel) allerdings immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Speziell der Ausfall von Leistungsträger Omar Ingi Magnusson, der in der Saison 2021/22 noch Bundesliga-Torschützenkönig wurde, schmerzte.

Der neue Dauerrivale des THW Kiel würde gerne schon in dieser Saison wieder zum Gejagten werden. Dafür braucht es aber eine größere Effizienz in den direkten Duellen: In der Vorsaison gewann der SCM beispielsweise nur eines seiner vier Pflichtspiele gegen den Rekordmeister aus Kiel. Ein Grund, warum am Ende zwei Zähler auf die "Zebras" fehlten. Aber auch eine Enttäuschung, die hungrig macht.

Die Prognose

Kommt der SC Magdeburg unbeschadet durch den knackigen Auftakt (Wetzlar, Flensburg, Berlin) und schnell wieder in seinen Meister-Flow aus der Saison 2021/22, wird der wichtigste nationale Titel wohl vor allem über Wiegerts Mannschaft gehen. Eine Titelverteidigung in der Champions League käme einer mittelgroßen Sensation gleich. Im DHB-Pokal hat der zweimalige Titelträger (1996, 2016) nach den Final-Niederlagen 2022 und 2023 eine Rechnung offen. Bei der Klub-WM in Saudi-Arabien im November ist Magdeburg nach zwei Coups in Folge erneut alles zuzutrauen.