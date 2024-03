Eine Entschuldigung, die wehtut: Fürths Suche nach der alten Stärke

Zweimal in Folge vier Gegentore, fünf Niederlagen aus sechs Spielen. Bei der SpVgg Greuther Fürth war die Ernüchterung nach der neuerlichen Pleite am Sonntag groß. Trainer Alexander Zorniger bemängelte vor allem das Fehlen einer alten Stärke.

Die Reaktion auf das 0:4 in Karlsruhe, sie war eigentlich nicht existent. Stattdessen kassierte das Kleeblatt eine Woche nach dem Debakel den nächsten Rückschlag, dieses Mal gegen Aufsteiger Elversberg. Dieses Mal ein 1:4. Die höchste Heimpleite in der Amtszeit von Trainer Alexander Zorniger (seit Oktober 2022 im Amt) und die insgesamt höchste Niederlage im Ronhof seit mehr als drei Jahren (0:4 gegen Darmstadt im Dezember 2020).

Das einzig Positive: Durch die Patzer der Konkurrenz beträgt der Rückstand auf den dritten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, weiterhin nur drei Punkte. Doch dieses Thema ist in den Gedanken der Fürther aktuell sehr weit weg. "Wenn du aus einer Serie mit fünf Niederlage und einem Sieg kommst, kannst du die Frage nicht seriös beantworten", wiegelte Zorniger am Sky-Mikrofon sofort ab.

Auch auf der anschließenden Pressekonferenz war ihm die Ernüchterung nach der neuerlichen Niederlage nicht nur anzusehen, der 56-Jährige betonte sie selbst immer wieder. "Es ist mächtig ernüchternd", meinte Zorniger. "Wir müssen uns zum ersten Mal seit langer Zeit wieder für eine Leistung entschuldigen. Das war nicht das, was wir in den letzten Monaten abgefeuert haben."

Der Fußballlehrer bemängelte die Mentalität, die Intensität, "wo jeder sich darauf verlassen kann, dass der andere ihm den Arsch rettet", die seiner Elf gegen Elversberg fehlte. Beziehungsweise seinen zehn Mann, nachdem Robert Wagner in der 49. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen musste. Einen Platzverweis habe sein Team in dieser Saison auch schon besser weggesteckt, meinte Zorniger, aber: "In der aktuellen Verfassung waren wir dazu nicht in der Lage."

Fürther Abwehrarbeit die "Basis für alles"

Diese aktuelle Verfassung birgt enorme Probleme in der Defensive. Bis zum 19. Spieltag hatte das Kleeblatt nur 21 Gegentore kassiert, damals ligaweit der zweitbeste Wert. In den vergangenen sechs Spielen kamen 16 hinzu. "Bis vor Kurzem hatten wir die zweitbeste Abwehr der Liga, jetzt ergeben wir uns", monierte Zorniger.

Dabei sei die Abwehrarbeit im Fürther Spiel "die Basis für alles". Gegen die SVE habe der Coach der Spielvereinigung nun aber "mehrere 50:50-Zweikämpfe gesehen, in denen wir den Fuß wegziehen. Das ist nicht das, wie wir agieren möchten." Diese Spielweise müsse sein Team möglichst bald wieder auf den Platz bringen, forderte Zorniger, wobei am kommenden Samstag gegen die abstiegsbedrohten Rostocker (13 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht nur Wagner, sondern auch Innenverteidiger Maximilian Dietz (Gelbsperre) fehlen wird.

Das Trainerteam müsse nun unter der Woche herausfinden, wer in der Lage ist, die nötige Intensität und den Willen für die Defensivarbeit auf den Platz zu bringen. "Jeder muss sich in die Pflicht nehmen und Verantwortung übernehmen", meinte Keeper Jonas Urbig: "Zweimal in Folge vier Gegentore - das ärgert uns brutal. Das sind wir aus der Hinrunde auch nicht gewohnt." Und es darf definitiv nicht zur Gewohnheit werden, wenn das Kleeblatt doch nochmal oben anknüpfen will.