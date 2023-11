Eine Elf deutsch-jüdischer Fußball-Pioniere

Jüdische Spieler und Funktionäre haben den Fußball in Deutschland geprägt. Eine Elf gegen das Vergessen zum 9. November.

Vor 85 Jahren, am 9. November 1938, eskalierte in der "Reichspogromnacht" die antisemitische Gewalt. Von 1933 bis 1945 trieb das NS-Regime die Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung von Juden voran.

Wir erinnern an ausgewählte Schicksale im Fußball - auch vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohungslage für jüdische Menschen in Deutschland.

Walther Bensemann * 1873 in Berlin, † 1934 in Montreux

Walther Bensemann kicker

Mitbegründer mehrerer Vereine in Süddeutschland sowie des DFB, Organisator der Ur-Länderspiele. Er sieht den Fußball als Mittel zur Völkerverständigung und ruft 1920 den kicker ins Leben.

Im März 1933 muss er sein Lebenswerk aufgeben und in die Schweiz emigrieren. Er stirbt im Jahr darauf vermutlich wegen eines Herzleidens.

Julius Hirsch - * 1892 in Achern, † 1945 in Auschwitz

Julius Hirsch Archiv

Der Angreifer schießt von 1911 bis 1913 in sieben Länderspielen vier Tore für Deutschland. 1910 mit dem Karlsruher FV und 1914 mit der SpVgg Fürth gewinnt er die Deutsche Meisterschaft. 1943 wird er ins KZ Auschwitz deportiert, letztes Lebenszeichen ist eine am 3. März gestempelte Postkarte. 1950 wird er zum 8. Mai 1945 für tot erklärt.

Mit der Stiftung des Julius-Hirsch-Preises erinnert der DFB seit 2005 jährlich an den deutsch-jüdischen Nationalspieler und an alle, insbesondere die jüdischen Opfer, des nationalsozialistischen Unrechtsstaates. 2023 geht dieser an Freiburgs Trainer Christian Streich.

Emanuel Schaffer * 1923 in Drohobycz, † 2012 in Ramat haScharon

Emanuel Schaffer Archiv

Der gebürtige Pole wächst von 1928 bis 1933 in Recklinghausen auf, anschließend an seine Flucht und Auswanderung nach Israel kehrt er 1958 nach Deutschland zurück und erwirbt sein Trainerdiplom in Köln bei Hennes Weisweiler.

Er wird zum Wegbereiter deutsch-israelischer Beziehungen und führt Israel zur WM-Teilnahme 1970.

Simon Rosenberger *1885 in München, † 1931 in Köln

Simon Rosenberger Archiv

Der Beamtenbuchhalter verfasst das Buch "Der Schiedsrichter" und setzt sich für eine einheitliche Ausbildung sowie Regelauslegung ein.

Er arbeitet von 1921 bis 1925 als Redakteur beim kicker und gibt ab 1926 die DFB-Schiedsrichterzeitung heraus. Nach seinem Tod wegen eines Herzinfarkts wird sein Name aus der Geschichte getilgt.

Simon Leiserowitsch * 1891 in Dresden, † 1962 in Tel Aviv

Simon Leiserowitsch Archiv

Als Spieler von Tennis Borussia wird er ab 1913 zu einem der ersten Stars des Berliner Fußballs. Hertha-Ikone Hanne Sobeck bezeichnet ihn als sein "leuchtendes Vorbild".

1933 flüchtet er nach Palästina. Er wird unter anderem Trainer von Makkabi Tel Aviv, fasst in der neuen Umgebung jedoch nur schwer Fuß und stirbt weitgehend verarmt.

Ernst Alexander * 1914 in Gelsenkirchen, † 1942 in Auschwitz

Ernst Alexander Archiv

Der Nachwuchsspieler des FC Schalke muss den Verein 1933 verlassen. Im Juni 1938 wird sein Vater von der Gestapo verhaftet, die Mutter nimmt sich das Leben.

Nach der Pogromnacht flieht er mit seinen jüngeren Geschwistern in die Niederlande, lebt dort in Flüchtlingslagern. 1942 wird er nach Auschwitz deportiert und ermordet.

Kurt Landauer * 1884 in Planegg, † 1961 in München

Kurt Landauer Archiv

Unter seiner Präsidentschaft erlebt der FC Bayern seine erste Blüte und wird 1932 erstmals Meister.

Nach der NS-Machtübernahme legt Landauer sein Amt nieder. 1938 wird er nach den Pogromen vier Wochen im KZ Dachau interniert, dann flieht er in die Schweiz.

1947 wird er erneut Bayern-Präsident und 2013 posthum Ehrenpräsident.

Max Girgulski * 1919 in Frankfurt, † 1983 in Buenos Aires

Max Girgulski Archiv

Mit der Schülermannschaft von Eintracht Frankfurt wird der Verteidiger 1928 Gaumeister. 1933 muss er den Verein verlassen, wird mit Bar Kochba Frankfurt 1936 und 1937 Deutscher Makkabi-Meister.

1938 flieht er nach Argentinien, dort spielt er bei den Boca Juniors und River Plate, schafft aber den Sprung in die erste Mannschaft nicht.

Eugen Salomon * 1888 in Wörrstadt, † 1942 in Auschwitz

Eugen Salomon Archiv

Mit 17 wird er Vorsitzender des 1.Mainzer Fußballclub Hassia, aus dem 1919 der 1.FSV Mainz 05 entsteht. Zu dessen frühen Erfolgen trägt der Textilwarenhändler als Funktionär und Mäzen bei, bis er 1933 nach Frankreich flieht.

1942 wird er von deutschen Besatzern verhaftet, nach Auschwitz deportiert und dort ermordet

Gottfried Fuchs * 1889 in Karlsruhe, † 1972 in Montreal

Gottfried Fuchs Archiv

Sein Torrekord für die deutsche Nationalelf steht bis heute: zehn Treffer beim 16:0 gegen Russland 1912. Der Stürmer erzielt in sechs Länderspielen 13 Tore, wird 1910 mit dem Karlsruher FV Deutscher Meister.

1937 emigriert er über die Schweiz nach Frankreich, dann nach Kanada, wo er sich als Godfrey Fochs eine neue Existenz aufbaut.

Erich Gottschalk * 1906 in Wanne, † 1996 in Kudelstaart

Erich Gottschalk Archiv

Im Juni 1938 führt er Schild Bochum als Kapitän zum Deutschen Meistertitel im jüdischen Schild-Verband.

Am 9. November wird das Geschäft seiner Familie zerstört, er flieht in die Niederlande, wird 1940 ins Lager Westerbork verschleppt. Frau und Tochter werden in Auschwitz ermordet, Erich kehrt gebrochen in die Niederlande zurück.