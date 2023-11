"Eine Ehre": So lief Kneißls Einsatz im Kölner Keller

Mit Sebastian Kneißl begleitete an diesem Spieltag erstmals ein Ex-Profi im Kölner Keller zwei Zweitliga-Spiele. Nun sprach er über seine Eindrücke.

Gewann am Freitag und Samstag spannende Eindrücke im Video-Assist-Center in Köln: Sebastian Kneißl. IMAGO/HJS

Schon seit Jahren wird immer wieder gefordert, dass Ex-Profis im Kölner Keller zum Einsatz kommen, um die Qualität beim Videobeweis zu verbessern. Nun kommt zunehmend Bewegung in die Sache. An diesem Zweitliga-Spieltag begleitete - wie vom kicker am Freitag als Erstes angekündigt - mit Sebastian Kneißl erstmals ein ehemaliger Spieler die Arbeit des VAR hautnah.

Der 40-Jährige verfolgte sowohl den 2:1-Heimsieg des Hamburger SV gegen Eintracht Braunschweig am Freitag als auch Hansa Rostocks 2:3-Niederlage gegen den FC St. Pauli am Samstag im Video-Assist-Center in Köln auf eigenen Monitoren und aus verschiedenen Kameraperspektiven. Zwar durfte er bei keinen Szenen mitentscheiden, konnte aber nach DFB-Angaben via Kopfhörer die Kommunikation innerhalb des Schiedsrichterteams mithören und tauschte sich jeweils in der Halbzeitpause und nach dem Abpfiff mit den Referees aus.

"Eine Ehre" nennt Kneißl es auf der Verbandswebsite, dass ihm diese Premiere vorbehalten war. Zwar war er bereits Ende März in Köln zu Gast, begleitete damals jedoch keine Partie aus der Nähe. "Diesmal fühlte es sich aber noch realistischer und praxisnäher an", sagt der einstige Chelsea-Profi, der aktuell Experte bei DAZN ist.

Kneißl: "Katrin war sehr wissbegierig"

Über den Austausch mit Daniel Siebert und Katrin Rafalski, die als VAR bei den beiden Spielen fungierten, sagt Kneißl: "Daniel Siebert kannte ich schon aus diversen Bundesligaspielen, die ich als Experte begleitet habe, Katrin Rafalski noch nicht. Daher war der Kontakt etwas anders. Dennoch war es interessant, wie fokussiert ich beide in ihren jeweiligen Arbeitssituationen erlebt habe. So nah war ich noch nie dran. Katrin war sehr wissbegierig, hat nach dem Spiel und in der Halbzeit viele Fragen gestellt und wollte wissen, wie ich etwas aus Spielersicht beurteile. In beiden Spielen gab es Szenen, die wir konstruktiv diskutieren konnten."

"Langfristig", glaubt Kneißl, könnte die Hilfe von Ex-Profis im Kölner Keller "definitiv" eine Hilfe sein. "Wichtig ist natürlich, dass sie genau wissen, wie sie sich dort zu verhalten haben, denn es ist immer noch der Bereich der Schiedsrichter, da müssen 'wir' uns anpassen. Es geht um klare, präzise Kommunikation, da darf man nicht weit ausholen. Denn je mehr Stimmen mitreden, desto länger zieht sich die Spielunterbrechung - falls es irgendwann im Livebetrieb dazu kommt."

Dr. Jochen Drees, Leiter Innovation und Technologie der DFB Schiri GmbH, zeigte sich schon zuletzt offen für das Thema. Man wolle herausfinden, "inwieweit wir von der Expertise eines ehemaligen Berufsfußballers profitieren können", sagte er nun zu Kneißls Premiereneinsatz.