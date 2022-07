"Eine Ehre": Mainka behält die Binde

Auch in der Saison 2022/23 wird Patrick Mainka den 1. FC Heidenheim als Kapitän aufs Feld führen. Zudem erhält er eine neue Aufgabe.

Abwehrspieler Patrick Mainka wurde erneut von Heidenheims Chefcoach Frank Schmidt zum Kapitän ernannt. Der 27-Jährige, der 2018 von Borussia Dortmund II geholt wurde, geht in sein fünftes Jahr beim FCH, hat sich längst zum Leistungsträger entwickelt. In der vergangenen Saison absolvierte er 32 Punktspiele, erzielte drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer direkt vor.

"Es ist eine Ehre für mich und ich möchte die Rolle bestmöglich ausfüllen", so der 1,94-Meter-Hüne, der für seine Leistungen ebenso wie für sein sympathisches Auftreten geschätzt wird. Er weiß, dass in dieser Rolle auch klare Ansagen von ihm erwartet werden. "Vergangenes Jahr war mein erstes als Kapitän, das war schon lehrreich. Das ist ja ein laufender Prozess, aber ich denke, dass ich jetzt schon weiter bin", so Mainka.

Nach dem Abgang von Oliver Hüsing zu Arminia Bielefeld wird Mainka voraussichtlich mit Tim Siersleben oder Lennard Maloney die Innenverteidigung bilden. "Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein jüngerer Spieler neben mir steht. Ich bin zuversichtlich, dass sich das gut entwickeln wird", so der gebürtige Gütersloher, der bereits 130 Zweiligapartien bestritt.

Für den 1. FC Heidenheim steht am Sonntag zum Zweitligaauftakt das Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock auf dem Programm (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).