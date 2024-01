"Eine Ehre": Hendrik Pekeler verabschiedet sich aus Nationalteam

Unter tosendem Applaus und Standing Ovations hat sich Hendrik Pekeler aus der deutschen Handball-Nationalmannschaft verabschiedet.

"Es war immer eine Ehre. Es war Stolz. Ich bin froh, dass ich heute diese Verabschiedung bekommen habe", sagte der 32-Jährige, als er nach dem Testspiel-Sieg der DHB-Auswahl gegen Portugal am Samstag in Kiel gefeiert wurde.

Gemeinsam mit seinen Kindern und verfolgt von seinen Teamkollegen drehte der Kreisläufer vom THW Kiel eine kleine Ehrenrunde auf dem Feld. "Peke hat unglaublich viel fürs deutsche Nationalteam investiert. Vielen Dank für alles", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Pekelers überraschender Rücktritt hatte am Donnerstag zunächst für Wirbel im Deutschen Handballbund gesorgt. Bundestrainer Alfred Gislason hatte irritiert auf die Ankündigung seines Schützlings reagiert, seine Aussage am Folgetag aber relativiert. "Ich habe es verpennt", gab der Isländer schließlich zu.

Ein mögliches Notfall-Comeback könnte bei Olympia noch möglich sein. "Falls Golla und zwei weitere Kreisläufer kaputtgehen in der Olympiavorbereitung, wird er uns aus alter Verbundenheit helfen", so Alfred Gislason am Freitag und ergänzte, "natürlich würde ich lügen, wenn ich nicht gedacht hätte, ich kann ihn noch überreden."

Pekeler schafft die Mehrbelastung aus Bundesliga und Nationalmannschaft nicht mehr. Der 32-Jährige hatte über Jahre Probleme mit der Achillessehne und musste sich im Sommer erneut operieren lassen. Der Kieler kommt auf 122 Länderspiele und 210 Tore. Mit der Nationalmannschaft hatte er 2016 den EM-Titel gewonnen und bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Bronze geholt. Ein Kurz-Comeback für die Olympia-Quali hält sich der Kreisläufer offen.