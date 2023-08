Eine "dumme" Aktion und alte Probleme: Bremen nach Pokal-Blamage bedient

Bundesligist Werder Bremen hat sich gegen Drittligist Viktoria Köln aus dem DFB-Pokal verabschiedet. Dabei sahen Niclas Füllkrug und Trainer Ole Werner die frühe Rote Karte nicht als alleinigen Knackpunkt der Partie - mehr noch machen altbekannte Probleme Sorgen.

Freudentaumel auf der einen, bedröppelte Gesichter auf der anderen Seite: Viktoria Köln hat im heimischen Sportpark Höhenberg für die erste Überraschung in der ersten Runde des diesjährigen Pokalwettbewerbs gesorgt und Werder Bremen aus dem Turnier gekegelt.

"Ich habe noch keine Worte zu dem Spiel", meinte Bremens Jens Stage nach der 2:3-Niederlage beim Drittligisten in den Klubmedien und führte dann doch noch weiter aus: "Die Unterstützung war da, alle waren bereit, aber die Leistung war schlecht."

Das Pokal-Aus für die Norddeutschen war verdient und das Resultat eines "von Anfang an sehr bitteren Abends", wie Cheftrainer Ole Werner resümierte. Was er damit meinte: Bereits in der 11. Minute musste Amos Pieper nach einer Roten Karte wegen einer Notbremse den Platz verlassen, der Bundesligist spielte also fast 80 Minuten in Unterzahl.

Trotzdem ging er zweimal in Führung, dank Marvin Ducksch in der 43. Minute und nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Viktoria wieder durch den in seiner Entstehung umstrittenen, aber verwandelten Foulelfmeter von Niclas Füllkrug in der 77. Minute. Erneut Philipp mit der Antwort (79.) und schließlich Donny Bogicevic mit dem Lucky Punch in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgten dann aber doch für den Bremer Schock.

Werner nimmt Pieper bei Roter Karte in Schutz

"Natürlich dumm" und "nicht sehr clever" sei die Rote Karte gewesen, sagte Füllkrug nach Spielende vor dem "Sky"-Mikrofon, aber die Mannschaft habe ihre Sache auch in Unterzahl noch ordentlich gemacht - zumindest in der ersten Halbzeit, als das tief stehende Werder kaum Chancen zuließ.

Wir sind unserem Ruf wieder gerecht geworden und verteidigen schlecht. Niclas Füllkrug

Nach der Pause aber habe der Gastgeber von einer Dreier- auf eine Viererkette umgestellt, "dadurch wurden wir tiefer reingedrückt", so der 30-jährige Angreifer, "dadurch haben sie mehr Druck auf die Außen und mehr Flankensituationen bekommen". Und dann brachte es Füllkrug auf den Punkt: "Wir sind unserem Ruf wieder gerecht geworden und verteidigen schlecht."

Trainer Werner bestätigte, dass die Rote Karte natürlich nicht geholfen habe - nahm gleichzeitig aber Pieper als Verursacher in Schutz: "Da kann ich weniger Amos einen Vorwurf machen, die Entstehung ist einfach schlecht. Vieles haben wir uns auch selbst zuzuschreiben."

Weitere Neuzugänge für die Werder-Defensive?

Ähnlich wie sein Stürmer meinte aber auch Werner, dass es die Bremer in Unterzahl zunächst gut gemacht hätten, bevor in Halbzeit zwei zu viele Abwehrfehler die Niederlage begünstigten. "Wir haben es über weite Strecken sehr gut gemacht, gehen zweimal in Führung, verteidigen aber drei Gegentore ganz, ganz schlecht", erklärte Werner. "Natürlich spielt es eine Rolle, dass du in Unterzahl bist, aber trotzdem dürfen wir diese drei Tore auf diese Art und Weise nicht kassieren."

Wie Füllkrug bereits andeutete, sind die Bremer Abwehrsorgen kein neues Phänomen. Saisonübergreifend hat Werder nun seit 13 Pflichtspielen nicht mehr zu null gespielt. Der Chefcoach deutete an, dieses Problem auf dem Transfermarkt noch angehen zu wollen. "Der ein oder andere wird sicherlich noch dazukommen, der uns dabei hilft, dass das besser wird - aber trotzdem ist das natürlich ein Problem, dass wir zu schlecht verteidigen."

Das wurde bei allen drei Gegentreffern offensichtlich. Das zwischenzeitliche 1:1 wurde von einem Missverständnis in der Bremer Hintermannschaft begünstigt, vor dem Siegtreffer setzte sich Kölns Patrick Koronkiewicz viel zu leicht auf dem Flügel durch.

Füllkrugs Ansatzpunkte für die Analyse

Letztlich fand Füllkrug die Rote Karte "gar nicht so schlimm", denn die Gäste hätten trotzdem mithalten können und sind ja immerhin zweimal in Führung gegangen. Schlimmer war dann eher die Leistung in der Defensive: "Da darf man sich auch mal nicht zu schade sein, muss die Zweikämpfe besser führen und dann auch ein bisschen bedingungsloser sein. Das begleitet uns jetzt schon lange."

Füllkrug nannte drei Ansatzpunkte, die es nun vom Trainerstab und der Vereinsführung zu analysieren gebe: "Man muss hinterfragen, ob es an den Spielertypen liegt, an der Gesamtheit, an den offensiven Spielern, die vielleicht nicht so gut nach hinten arbeiten."

Eine Antwort darauf scheint man in Bremen noch nicht zu haben. Den Rückschlag im DFB-Pokal gilt es allerdings schnell zu verarbeiten, bevor am kommenden Freitag der Bundesliga-Saisonstart gegen Rekordmeister Bayern München (Freitag, 20.30 Uhr LIVE! bei kicker) wartet - dann mit freien Köpfen und vielleicht noch einem Neuzugang. "Heute müssen wir uns an die eigene Nase fassen, nächste Woche beginnt ein neuer Wettbewerb", blickte Werner nach vorne.