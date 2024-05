"Eine Chance" - Bietigheim und das Final4 der Champions League

Nicht nur bei den Männern toben diese Woche im Handball die Kämpfe um den Einzug in die Final4-Turniere. Während in der Champions League und insbesondere der European League der Männer deutsche Teilnehmer eher die Regel als die Ausnahme sind, will Bietigheim erstmals den Sprung zum Final4 der Frauen-CL schaffen.

Es war das erste Viertelfinale in der Handball Champions League in der Vereinsgeschichte der SG BBM Bietigheim und es hätte vor 2.417 Zuschauern nicht besser starten können: Nach einem 1:0 konterte der Gast aus Odense zwar zum 1:2, doch dann legte der Deutsche Meister einen beeindruckenden Lauf zum 8:2 hin. Mit einer überragenden Gabriela Moreschi im Tor und aus einer stabilen Defensive agierend, war Bietigheim in der Offensive sowohl im Positionsangriff als auch per Tempogegenstoß nach technischen Fehlern von Odense erfolgreich.

"Wir haben wirklich gut angefangen", erklärte Inger Smits und fügte an: "Das ganze Spiel war ein Auf und Ab für beide Teams." Denn beim 9:9 war Odense auf einmal wieder auf Augenhöhe, nach einer Auszeit von Jakob Vestergaard beendete Bietigheim dann aber die Durststrecke und legte wieder vor. Nach dem 15:12 zur Pause war der Vorsprung beim 23:16 wieder auf sieben Tore angewachsen, Odense kam wieder auf drei Tore heran, Bietigheim zog auf fünf davon - und am Ende stand ein 30:26 auf der Anzeigetafel.

"Ich bin sehr glücklich über den Sieg, auch wenn ich enttäuscht bin, dass wir den Sieben-Tore-Vorsprung nicht halten konnten. Aber immerhin ist es ein Vorsprung", erklärte Inger Smits nach der Achterbahnfahrt. "Es war ein sehr hartes Spiel. Wir haben dabei von Anfang an eine sehr gute Leistung gezeigt. Es ging auf und ab, beide Mannschaften haben einige Fehler gemacht", ließ BBM-Coach Jakob Vestergaard die Partie Revue passieren und bilanzierte: "Wir sind sehr glücklich, die Atmosphäre war fantastisch."

» ausführlicher Spielbericht SG BBM Bietigheim - Odense HC

"Eine Chance"

"Mit vier Toren Vorsprung haben wir eine Chance, und das war unser Ziel", so Jakob Vestergaard mit Blick auf die Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche. "Wir sind froh, dass wir gewonnen haben und haben jetzt eine Woche Zeit, uns vorzubereiten", so der Trainer der SG BBM Bietigheim, der angesichts der Schwere der Aufgabe betonte: "Wir brauchen diese Woche eine sehr gute Vorbereitung."

"Wir müssen uns erst einmal erholen und das Spiel analysieren", erklärte Inger Smits mit Blick auf die Chancen auf den Sprung zur Endrunde. "Das war nur die erste Halbzeit, wir sollten nicht an das Final4 denken", schob die erfahrene niederländische Rückraumspielerin hinterher und betonte: "Ich freue mich schon auf die nächste Woche."

An Odense hat Bietigheim bislang keine guten Erfahrungen: Im Vorjahr hatte sich der Bundesligist in Dänemark mit 24:31 geschlagen geben müssen, in der Gruppenphase in Odense gab es in dieser Saison sogar ein 29:42. Beide Ergebnisse würden dem Favoriten reichen. Odenses Trainer Ole Gjekstad zeigte sich entsprechend gelassen: "Gratulation an Bietigheim. Jetzt sind es vier Tore, das kann man im Heimspiel machen."

Viertelfinale Handball Champions League Frauen

Alina Grijseels, Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft, setzte sich mit dem französischen Klub Metz Handball 27:24 (15:14) bei CSM Bukarest in Rumänien durch und hat beste Karten für das Weiterkommen. Grijseels erzielte einen Treffer. Am Samstag hatten bereits Györ in Kristiansand und Esbjerg bei Ferencvaros auswärts vorgelegt. Emily Bölk und die Ungarinnen müssen für das Ticket für das Final4 am kommenden Wochenende somit auswärts gewinnen.

» Kompakt: Das Viertelfinale der Handball Champions League Frauen