Eine Bundesliga-Karriere in nur einem Verein: Kneule hört im Sommer auf

Frisch Auf Göppingen verliert am Saisonende eine echte Identifikationsfigur: Kapitän Tim Kneule wird seine besondere Karriere im Sommer beenden - dort, wo auch alles begonnen hatte.

Für Tim Kneule schließt sich am Ende der Saison 2023/24 ein Kreis - so viel steht schon jetzt fest. Seit 2006 spielt der Kapitän für Frisch Auf Göppingen in der Bundesliga, nie zog es den gebürtigen Reutlinger von dort weg. Nun gelingt dem inzwischen 37-jährigen Musterprofi ein häufig gewünschter, selbstgewählter Karriereabschluss. Das trifft Frisch Auf auch sportlich: Noch immer gehört Kneule zu den Stammspielern.

"Ich sehe es als Privileg an, dass ich die Entscheidung über mein Karriereende selbst fällen kann, denn es ist eigentlich der Wunsch eines jeden Leistungssportlers, diesen Schritt zu machen, solange man noch konkurrenzfähig ist", wird Kneule von den Göppingern zitiert: "Bei mir war es ein längerer Denkprozess, aber jetzt überwiegt bei meiner inneren Stimme das Bedürfnis zum Wandel. Der Fokus verschiebt sich in Richtung Familie und mein Studienabschluss steht unmittelbar bevor."

1000 Bundesliga-Tore schon im Mai 2023

Es sei nun der "richtige Zeitpunkt", um die Schuhe an den Nagel zu hängen. In insgesamt 18 Saisons stand Kneule für Frisch Auf in der Bundesliga auf dem Parkett, im Mai 2023 durchbrach er die magische Marke von 1000 Bundesliga-Treffern. Über 500 Einsätze im deutschen Oberhaus werden es am Saisonende sein.

"Mit Tim Kneule beendet ein absolutes Frisch-Auf-Urgestein nach 18 Jahren seine Karriere", so Christian Schöne, früherer Mitspieler und nun Sportlicher Leiter: "Allein die Tatsache, dass er seine ganze Karriere in unserem Verein verbracht hat, ist außergewöhnlich und etwas sehr Besonderes, für ihn wie für uns. Er hat maßgeblich zu den Erfolgen der vergangenen knapp zwei Jahrzehnte beigetragen und war immer ein Vorbild in Sachen Professionalität und Identifikation."

"Sehr emotionale" Verabschiedung?

Schöne prophezeit eine "verdientermaßen sehr emotionale" Verabschiedung am Saisonende. Geschäftsführer Gerd Hofele will "nicht an den Tag denken, an dem der Kapitän im Sommer von Bord geht". Kneule habe seiner Meinung nach "zum bundes- und europaweiten Ansehen unseres Klubs entscheidend beigetragen".

Im Jahr 2006 gewann die deutsche Junioren-Nationalmannschaft mit Kneule als Spielmacher den Europameister-Titel. In 30 A-Länderspielen erzielte der Mittelmann später 44 Treffer. Neben dem Handball absolvierte Kneule ein Hochschulstudium der Sportwissenschaften an der Universität Stuttgart und befindet sich derzeit in den Endzügen eines Masterstudiums im Bereich Gesundheitsmanagement an der Fernuni Bad Honnef.

Ob er dem Handball in irgendeiner Form erhalten bleiben wird, ist offen.