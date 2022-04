Eine brutale Erfahrung - die Kaufoption kurz vor Augen

Eine Corona-Infektion und ihre Folgen kosteten Ron-Thorben Hoffmann (22) beim englischen Drittligisten Sunderland seinen Stammplatz. Was daran besonders bitter ist, erklärt der Torwart in seiner kicker-Kolumne.

Meine vorherige kicker-Kolumne aus Sunderland lesen Sie hier!

"Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu …"

Der legendäre Spruch von "Kobra" Jürgen Wegmann beschreibt wohl am besten meine vergangenen Wochen auf der Insel. In meiner letzten Kolumne ging es noch um den Booster in Sachen Tabelle und Corona. In meinen 23 Spielen als Nummer 1 machen wir durchschnittlich zwei Punkte pro Spiele, ich spiele satte neun Mal zu Null und wir stehen in der League-One-Tabelle ganz oben. Die dritte Impfung gegen das Virus gibt mir gesundheitlich ein gutes Gefühl. Alles Paletti, bis … ja, bis nach dem Jahreswechsel das Coronavirus meine Familie und mich trifft. Aber der Reihe nach.

Trotz der Impfungen am 27. November 2021 haben wir ab dem 6. Januar mit ziemlichen Symptomen zu kämpfen. Und auch viele meiner Mitspieler trifft es uns mehr oder weniger stark. Obwohl wir laut Reglement unsere kommenden Spiele hätten schieben können, muss die Mannschaft spielen. Und das läuft nicht gut, wir geben sehr wichtige Punkte durch das 3:3 gegen Wycombe und 1:3 gegen Lincoln ab.

Ich selbst komme nach sieben Tagen Quarantäne zurück. Ein weiterer Test am achten Tag ist jedoch positiv. Und trotzdem spiele ich am darauffolgenden Tag und nach einem diesmal negativen Test gegen Accrington. Ein Sieg will uns nicht gelingen, das Spiel endet 1:1. Mir geht es nicht gut, ich verspüre ein Ziehen in der Brust und mein Energielevel ist komplett down. Dennoch habe ich eine gute Leistung auf den Platz gebracht und im nächsten Spiel folgt ein super Sieg gegen Portsmouth sowie Platz 2 der Tabelle. Ich bin jedoch körperlich alles andere als bei 100 Prozent, möchte aber natürlich der Mannschaft helfen.

Der große Crash - und mir geht es körperlich immer schlechter

Eine Woche später dann der große Crash. Auswärts verlieren wir 0:6 in Bolton und es geht wirklich alles schief, was schief gehen kann, während dem Gegner alles gelingt. Unser Trainer Lee Johnson wird für uns alle überraschend entlassen. Er war es, der mich nach Sunderland geholt hat. Ein schlechtes Omen, auf das was noch kommt?

Zunächst holen wir am Deadline Day die Legende Jermain Defoe. 40.000 Zuschauer wollen den ehemaligen Tottenham-Star, der seine Karriere Ende März dann beendete, im Stadion sehen. Und gehen enttäuscht nach Hause: Ohne Trainer und ohne jede Spielidee verlieren wir 1:2 gegen Doncaster und rutschen auf Platz 3 in der Tabelle.

Mir selbst geht es körperlich immer schlechter; Kurzatmigkeit, Schwindelanfälle, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und Schüttelfrost haben sich zu den bestehenden Symptomen dazugesellt. Ich spreche mit meinem Torwart-Trainer und sage, dass ich mich nicht mehr in der Lage fühle, zu spielen und die Mannschaft adäquat zu unterstützen. Einige Tage später werde ich zu Untersuchungen und Behandlungen nach München gelassen.

Zur wirksamen Kaufoption bei Wiederaufstieg fehlen nur noch zwei Spiele

Mitte Februar bin ich dann endlich wieder fit. Das gleiche kann man vom Klub leider nicht behaupten. In der Tabelle sind wir abgerutscht, stehen auf Platz 7, ein neuer Trainer ist vor Ort. Er verfolgt ein anderes Konzept und ich nehme gemeinsam mit meinem Mitspieler Leon Dajaku, mit dem ich aus Deutschland gekommen bin, auf der Bank Platz. Uff.

Nach der körperlichen Misere dank Corona muss ich nun mit einer neuen Situation klarkommen. Jeder weiß, dass gerade im Fußball nur das Hier und Jetzt zählt. Trotz starker Leistungen gibt es für mich gegenwärtig keine Chance, zurück ins Tor zu kommen. Dabei hätte es nur noch zwei Spiele zu 25 gebraucht, um die gemeinsame Kaufoption bei Wiederaufstieg wirksam werden zu lassen und langfristig für den SAFC zu spielen. Eine solche Erfahrung ist brutal, gehört aber zum Fußballgeschäft dazu.

Wie gehe ich damit um? Ich will, wie jeder Profi, spielen. Und ich will das hier, ganz oben im Nord-Osten Englands, bei diesem legendären und im positiven Sinne "verrückten Verein" tun. Wir stehen aktuell auf Platz 6 - womit wir für die Play-offs qualifiziert wären. Man hat mich geholt, damit ich, auch mit meiner Erfahrung vom FC Bayern, dazu beitrage, dass wir aufsteigen. Das ist meine Verpflichtung. Das haben vor allem unsere einmaligen Fans verdient, die sind nämlich bereits Champions League-reif.

Ich trainiere hart, mache viele extra Einheiten, um mich top fit zu halten und auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Mal schauen, was noch kommt ...

Ron-Thorben Hoffmann (22) erlernte das Torwartspiel in seiner Heimat bei Hansa Rostock, ehe er über Hertha BSC und RB Leipzig zu Bayern München wechselte und für die zweite Mannschaft 36 Dritt- und 13 Regionalligaspiele bestritt. Im Sommer wechselte der ehemalige U-18-Nationalspieler auf Leihbasis inklusive Kaufoption zum englischen Drittligisten AFC Sunderland. Seine Erlebnisse auf der Insel teilt er von nun an regelmäßig in seiner Kolumne.