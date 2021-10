"Eine besondere Situation": Freiburger Vorfreude auf das Spitzenspiel in München

Erster gegen Dritter: Bayern gegen Freiburg. Genau, Freiburg! Nach dem 3:1-Erfolg über Schlusslicht Fürth wartet am kommenden Samstag der Spitzenreiter auf den Sport-Club. Im Breisgau gefällt man sich in neuer Rolle.

Jochen Saier musste lauter sprechen, um im Interview nach dem Spiel nicht vom tobenden Anhang komplett übertönt zu werden. Während der Sportvorstand gerade von der "tollen Atmosphäre" schwärmte, feierte die Mannschaft mit den Fans den ersten Sieg im neuen Stadion. 3:1 hieß am Ende gegen Schlusslicht Greuther Fürth. "Ein Arbeitssieg", wie ihn der 43-Jährige bei "Sky" betitelte. "Mit aller Klarheit haben wir das Spiel kontrolliert. In der Phase, wo wir etwas weniger gemacht haben, war Fürth gefährlich und macht konsequenterweise das Tor. Wir kommen aber gleich wieder zurück. Das sind genau die Spiele, die du dann gewinnen musst."

Bestwert eingestellt - folgt der neue Rekord in München?

Verlieren? Das kennen sie im Breisgau ja schon gar nicht mehr. Zehn Spiele in Folge ist der Sport-Club ungeschlagen und hat damit seine vereinsinterne Bestmarke eingestellt - wie schon 2012 und 2001. Zum alleinigen Spitzenwert fehlt also nur noch ein Spiel, ausgerechnet jetzt geht die Reise am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) zum FC Bayern. Doch in der Konstellation als Tabellendritter und einzig noch ungeschlagenes Team der Liga fährt der SC Freiburg eben ausnahmsweise mal nicht als krasser Außenseiter zum Rekordmeister.

Der SC hat in dieser Saison sicher schon schönere Fußballspiele abgeliefert als gegen den Aufsteiger, doch Trainer Christian Streich hatte schon damit gerechnet, dass sich seine Elf nach dem packenden Pokalfight unter der Woche schwerer tun wird. "Wir mussten im Pokal in Osnabrück brutal an die Kante gehen. Wir mussten erst einmal schauen, wer spielen kann. Normalerweise wäre ich mit dem Fußballerischen nicht zufrieden. Aber ich habe gewusst, was auf uns zukommt. Es war nicht einfach für unsere Mannschaft", resümierte der 56-Jährige. Unterm Strich waren die Gastgeber aber in den entscheidenden Momenten zur Stelle. Das wird auch in sieben Tagen die wichtigste Prämisse sein.

"Wir sind bereit" für die Bayern

"Wir sind bereit", schickte Saier eine kleine Kampfansage gen München, wenn auch mit einem Schmunzeln im Gesicht. "Wir freuen uns darauf. Das ist natürlich eine besondere Situation. Nach München zu reisen und dort ein Spitzenspiel bestreiten zu können; und zwar nicht nur, weil es die Bayern sind, sondern auch, weil wir es sind. Das freut uns extrem. Dann hauen wir alles rein und schauen, wie weit uns die Füße tragen", fuhr der Sportchef fort.

"Nach so einem Sieg ist man natürlich total euphorisch", erzählte Nicolas Höfler, Torschütze zum 2:0, ehe er zumindest relativierend versuchte, die Ekstase auf den Rängen etwas im Zaum zu halten: "Wir wissen, wo wir hinfahren." Zu diesem Zeitpunkt war die Party in der neuen Arena aber schon längst in vollem Gange und der Auftrag ans Team dabei klar formuliert: "Zieht den Bayern die Lederhosen aus!"