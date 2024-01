"Eine besondere Personalie": Möller Daehlis Abschied aus Nürnberg offiziell

Überraschend kommt es nicht mehr, nun aber haben alle Parteien Klarheit: Mats Möller Daehli (28) verlässt den 1. FC Nürnberg und kehrt in seine norwegische Heimat zurück.

Wie die Nürnberger am Montagabend mitteilten, hat Mats Möller Daehli seinen Vertrag im Frankenland aufgelöst und läuft künftig wieder für Molde FK auf. Für den norwegischen Verein war Möller Daehli im Jahr 2013 für rund sechs Monate aufgelaufen.

"Mats hat uns gerade in der ersten Hälfte seiner Zeit beim Club sehr viel Freude bereitet", wird FCN-Sportvorstand Dieter Hecking zitiert: "Zuletzt wurde es für ihn immer schwieriger, auf Spielzeit zu kommen. Aus diesem Grund haben wir auch dem Wunsch entsprochen, diesen Transfer umzusetzen."

In der aktuellen Saison kam Möller Daehli insgesamt achtmal für den Club in der 2. Bundesliga zum Einsatz (eine Vorlage, kicker-Notenschnitt 3,92), machte dazu ein Spiel im DFB-Pokal - beim 3:2 gegen Rostock nach Verlängerung wurde der Norweger in der 64. Minute eingewechselt (kicker-Note 3).

"Alleine deswegen werde ich die Zeit in Nürnberg niemals vergessen"

"Mats war beim Club immer ein Sympathieträger und eine besondere Personalie", gesteht Sportdirektor Olaf Rebbe und fügt an: "Auch die Verhandlungen mit Molde über die Transfermodalitäten waren fair und professionell. Wir wünschen Mats alles nur erdenklich Gute in seiner Heimat."

Möller Daehli war vor knapp drei Jahren aus Genk an den Valznerweiher gekommen. Seitdem trug der 36-malige norwegische Nationalspieler (zwei Tore) insgesamt 92-mal das rot-schwarze Trikot und war an 20 Toren direkt beteiligt (vier Treffer, 16 Assists).

Auch aus privater Sicht wird Möller Daehli an die Zeit im Frankenland gerne zurückdenken: "Es war eine spannende und intensive Phase beim Club. Schon allein, weil meine Tochter hier geboren wurde, werde ich die Zeit in Nürnberg niemals vergessen. Ich wünsche dem 1. FC Nürnberg, allen Mannschaftkollegen und Mitarbeitern, Fans und Mitgliedern nur das Beste für die Zukunft."

Zum Rückrundenauftakt empfängt der 1. FC Nürnberg am 20. Januar (13 Uhr, LIVE! bei kicker) als Tabellenzehnter den 16. aus Rostock - erstmals dann ohne Möller Daehli.