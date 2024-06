Eine besondere Geschichte: Olympiasieger Steveson greift in der NFL an

Gable Dan Steveson ist eine Erscheinung, das steht außer Frage. Was der 24-Jährige nun aber versucht, ist ganz etwas Besonderes. Nach Olympiasieg im Ringen und einer Wrestling-Karriere versucht sich der Athlet nun in der NFL.

Will sich bei den Buffalo Bills durchbeißen: Olympiasieger und Dauersportler Gable Dan Steveson. IMAGO/USA TODAY Network

Von der Matte über die knallbunte WWE-Show rein in den NFL-Zirkus: Während viele Athleten auf dieser Welt zumeist einer Sportart treu bleiben, versucht sich Profi Gable Dan Steveson schon an seiner dritten großen Station.

Der 24-jährige US-Amerikaner, Goldmedaillen-Gewinner im Schwergewicht bei den Sommerspielen in Tokio 2021 beim entscheidenden Duell mit dem Georgier Geno Petriaschwili, hat sich mit sofortiger Wirkung den Buffalo Bills angeschlossen und direkt einen Dreijahresvertrag unterzeichnet. Als Defensive Tackle wird sich Steveson fortan versuchen und in den kommenden Monaten erst einmal das Ziel verfolgen, den Cut zu überstehen und wirklich als Teil des finalen 53-Man Rosters zu sein.

Freue mich auf die Herausforderung, zu sehen, wie sich meine Ringer-Fähigkeiten auf Football übertragen lassen. Gable Dan Steveson

"Ich hatte das Glück, auf höchstem Niveau in meinem Sport anzutreten, freue mich aber auf die Herausforderung, zu sehen, wie sich meine Ringer-Fähigkeiten auf Football übertragen lassen", sagte Steveson zu seinem mutigen Schritt. Es sei ihm außerdem eine große Ehre, diese Chance von den Bills auch wirklich erhalten zu haben.

Bob Hayes hat sich sogar einen Ring geangelt

Sollte am Ende des Tages aus dem Versuch wirklich eine längerfristige und erfolgreiche Karriere bis hin zu einem Super-Bowl-Triumph an der Seite von künftigen Teamkollegen wie Star-Quarterback Josh Allen, Linebacker Von Miller oder Tight End Dawson Knox werden, wäre Steveson übrigens nicht der erste triumphierende Quereinsteiger.

Denn Bob Hayes, der auch in Tokio (1964) als Leichtathlet triumphiert hatte, gewann 1972 mit den Dallas Cowboys den NFL-Titel. Hayes starb 2002, bei den Sommerspielen in Japan hatte er einst Gold über 100 Meter und 4x100 Meter geholt.

Außerdem ist das Kraftpaket nicht der erste Quereinsteiger der jüngsten NFL-Zeit. Zuletzt erst hatte das walisische Rugby-Toptalent Louis Rees-Zammit (23) bei Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs unterschrieben. Der blitzschnelle "Rees-Lightning" soll perspektivisch die Position des Running Backs bekleiden. Zudem gibt es noch Jordan Mailata. Der 27-jährige Offensive Tackle samoanisch-australischer Abstammung war beim NFL Draft 2018 in der 7. Runde an Position 233 von den Philadelphia Eagles ausgewählt worden, hatte aber erst kurz zuvor so richtig mit Football angefangen. Eigentlich hatte der Sportler sein Herz schon dem Rugby verschrieben gehabt.

Ein paar WWE-Auftritte

Zurück zu Ringer Steveson, der sich nach seiner Goldmedaille in Tokio 2021 auch schon woanders versucht hat - und zwar im professionellen Wrestling wie einst Kurt Angle (spätere WWE-Legende, davor 1996 in Atlanta Goldmedaillengewinner im Freistilringen) vor ihm.

Mit seinen 1,85 Metern Körpergröße und über 120 Kilogramm Gewicht hatte der Muskelprotz 2021 einen Vertrag von der größten Organisation dieses Sports, der WWE (World Wrestling Entertainment), erhalten. Auftritte bei SummerSlam und WrestleMania 38 folgten, doch nie der große Durchbruch. Im Mai 2024, also erst kürzlich, wurde sein Vertrag mit der WWE aufgelöst.