"Eine besondere Adresse": Raschl wechselt zum FCK

Der 1. FC Kaiserslautern hat seinen dritten Sommerneuzugang präsentiert: Tobias Raschl (23) wechselt aus Fürth in die Pfalz.

Mit Jan Elvedi (SSV Jahn Regensburg) und Tymoteusz Puchacz (Union Berlin, Leihe) hatte der FCK zuvor bereits zwei Verteidiger von seinen Planungen für die kommende Saison überzeugen können. Am Montag kam ein Mittelfeldspieler hinzu: Tobias Raschl verlässt Liga-Konkurrent Fürth und wechselt mit sofortiger Wirkung auf den Betzenberg.

Nach der Rückkehr des FCK aus den USA, am Ende der Woche, werden die letzten Formalitäten finalisiert, das teilte die SpVgg in einer Stellungnahme mit. "Tobi ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, sich verändern zu wollen, deshalb haben wir uns mit dem Angebot vom FCK auseinandergesetzt", wird Rachid Azzouzi, Fürths Geschäftsführer Sport, zitiert: "Wir danken Tobias Raschl für seinen Einsatz für unser Kleeblatt, er hat sich immer vorbildlich verhalten und ist ein absolut feiner Junge. Sportlich und persönlich wünschen wir ihm für seine neue Aufgabe natürlich alles Gute."

Nach eineinhalb Jahren kehrt Raschl dem Kleeblatt, bei dem er vertraglich noch bis 2024 gebunden war, den Rücken. Über die Ablösemodalitäten haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Auch eine Vertragslaufzeit kommunizierten beide Klubs nicht.

Ich brenne darauf, Teil davon zu werden. Tobias Raschl über den FCK

Die Vorfreude bei Raschl ist indes groß: "Der FCK ist einfach eine besondere Adresse im deutschen Profifußball. Die Begeisterung rund um den Verein und die positive Entwicklung konnte ich auch spüren, als ich in der vergangenen Saison auf dem Betze gespielt habe. Ich brenne darauf, Teil davon zu werden und freue mich darauf, gemeinsam mit der Mannschaft auch in der neuen Saison erfolgreich Fußball zu spielen."

Raschl durchlief die Nachwuchsteams von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund. Mit dem BVB gewann der Mittelfeld-Antreiber 2019 die deutsche A-Junioren-Meisterschaft. In der Winterpause der Saison 2021/22 wechselte Raschl dann zum damaligen Bundesligisten nach Fürth. Dort bestritt er insgesamt zehn Erstliga- und 29 Zweitligapartien, dabei brachte er es auf zwei Tore und vier Assists.

Henger sieht Verbesserungsbedarf im letzten Drittel

Nun lockten ihn auch "die außergewöhnlichen Fans und die besondere Atmosphäre am Betzenberg" zu seinem neuen Arbeitgeber. Beim FCK, der Raschl "schon länger verfolgt" hatte, freut man sich auf "einen modernen Mittelfeldspieler der neueren Generation", wie Thomas Hengen erklärt. Der Geschäftsführer der Lauterer fügt an: "Er ist ein spielintelligenter Mittelfeldspieler, der im zentralen Bereich alle Positionen besetzen kann, aber trotz seiner spielerischen Veranlagung auch verteidigen kann. Er wird für noch mehr Variabilität in unserem Spiel sorgen."

Verbesserungspotenzial sieht Hengen speziell in den Aktionen Raschls im letzten Drittel. "Wir hoffen natürlich auch, dass er seine Torgefährlichkeit bei uns weiter ausbauen kann", so der Auftrag an den Neuzugang und Trainer Dirk Schuster.

