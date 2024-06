"Eine beeindruckende Leistung der Mannschaft": Deutschlands Juniorinnen verabschieden sich mit Sieg von U20-WM

Mit einer starken Leistung hat sich die deutsche Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft der U20-Juniorinnen verabschiedet. Im Spiel um Platz 9 schlug das DHB-Team die Auswahl aus Norwegen deutlich.

Dieser letzte Eindruck lässt Deutschland U20-Handballerinnen mit einem Lächeln auf dem Gesicht die Heimreise von der Weltmeisterschaft in Nordmazedonien antreten. Die DHB-Auswahl gewann ihr Spiel um Platz neun gegen Norwegen mit 28:18 (13:9) und ist somit der beste Nicht-Viertelfinalist des Turniers auf dem Balkan.

Mit überzeugender Körpersprache und der in jeder Situation erkennbaren Motivation, das anstrengende Turnier mit sieben Partien innerhalb von neun Tagen erfolgreich abzuschließen, gelang der Mannschaft von Christopher Nordmeyer ein Start-Ziel-Sieg - und das gegen die Nation, die vor zwei Jahren in Slowenien U20-Gold gewann. „Das war noch einmal eine beeindruckende Leistung der Mannschaft, die die WM unbedingt mit einem Sieg abschließen wollte", freute sich der Trainer.

Am Donnerstag begab sich das deutsche Trainerteam nach dem 34:32-Sieg über Rumänien direkt auf die Tribüne des Sportcenters Jane Sandanski, um Norwegens Spiel gegen Montenegro zu analysieren und genau zu wissen, was auf das eigene Team zukommt. Die Vorbereitung auf die abschließende Aufgabe war von Erfolg gekrönt. Deutschland bestimmte die Begegnung, hielt Norwegens Offensivwirbel in Schach und war einfach heißer darauf, noch einmal die letzten Reserven herauszuholen.

» Spielbericht: Deutschlands Juniorinnen mit klarem Sieg zum Abschluss

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (7:6 nach 15 Minuten) spielten sich Nordmeyers Schützlinge im Schlussakkord der ersten Halbzeit in einen kleinen Rausch. Lotta Röpcke, Julika Birnkammer und Ariane Pfundstein vergrößerten den Abstand auf 13:7. Nun gewann Deutschland immer deutlicher an Oberwasser. Ein lupenreiner Hattrick von Magdalena Probst zum 16:10 (37.) sowie ein Doppelschlag von Ida Petzold zum 19:11 (39.) machten die Überlegenheit auch auf der Anzeigetal deutlich.

Mit Begeisterung, Kampf und Spielwitz genoss der WM-Neunte die letzten Züge des Turniers und gewann schließlich mit zehn Toren Differenz. Deutschland verteidigte fantastisch, hatte mit der Spielerin des Spiels Marie Weiss eine überragende Torhüterin zwischen den Pfosten und eine hohe Angriffseffizienz verhinderte, dass die Skandinavierinnen ihr gefürchtetes Konterspiel aufziehen konnten.