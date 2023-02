Eine Ausnahme: Wie Bayern auf Liga-Pleiten unter Nagelsmann reagierte

Der FC Bayern verlor am vergangenen Samstag zum siebten Mal unter Julian Nagelsmann in der Bundesliga. Die Münchner fanden immer eine passende Antwort - mit einer Ausnahme.

Die Reaktion von Julian Nagelsmann nach dem 2:3 in Mönchengladbach war ungehalten. Das hatte zwar weniger mit der Niederlage an sich als mit der Roten Karte für Dayot Upamecano zu tun. Doch ein Kausalzusammenhang besteht dabei ja irgendwie doch. Und Nagelsmann hasst es zu verlieren.

Dass er seine Mannschaft in den eineinhalb Jahren als Bayern-Trainer nach Rückschlägen in der Liga stets wieder schnell in die Spur bekam, zeigt ein Blick in die Statistik. Die allererste Pflichtspielniederlage des Rekordmeisters unter der Leitung von Nagelsmann hatten die Bayern am 7. Spieltag der Vorsaison kassiert. Der ernüchternden 1:2-Heimniederlage gegen Frankfurt ließen die Münchner ein krachendes 5:1 in Leverkusen folgen - initiiert durch einen Doppelpack von Robert Lewandowski.

Eineinhalb Monate nach der Pleite gegen Frankfurt verloren die Bayern bei "Freitags-Champion" Augsburg mit 1:2. Es folgten sieben Pflichtspielsiege am Stück in Kiew (2:1), gegen Bielefeld (1:0), in Dortmund (3:2), gegen Barcelona (3:0), gegen Mainz (2:1), in Stuttgart (5:0) und gegen Wolfsburg (4:0).

Nach der Winterpause verlor der arg verletzungsgebeutelte FC Bayern im Schneetreiben von München mit 1:2 gegen Gladbach. Auch auf diesen Rückschlag fand der Rekordmeister die passende Antwort und gewann dank dreier Tore von Lewandowski mit 4:0 in Köln. Nur vier Wochen später sorgte Bochums 4:2-Heimsieg über die Münchner für Aufsehen. In der Liga antwortete der FCB, der unter der Woche nur 1:1 in Salzburg spielte, gegen Schlusslicht Fürth nach 0:1-Rückstand mit einem 4:1.

Als schon alles entschieden war, patzte Bayern - dreimal in Folge

Das wären schon mal vier Niederlagen, die das Team von Nagelsmann immer mit direkt folgenden Ligasiegen konterte. In der Ära Nagelsmann gibt es nur zwei Spiele, die nicht in dieses "feste Schema" reinpassen: Eine Woche nachdem die Bayern mit einem 3:1 über den BVB die zehnte Meisterschaft in Folge klargemacht hatten, verloren die Münchner mit 1:3 in Mainz - dem zum Saisonausklang nur noch zwei Remis gegen Stuttgart (2:2) und Wolfsburg (2:2) folgten.

Die Spielzeit 2022/23 lieferte bis dato erst ein Fallbeispiel. Wie in der Vorsaison verlor Bayern in Augsburg - diesmal Mitte September mit 0:1. Leidtragender war einmal mehr Leverkusen, das in München beim 0:4 chancenlos blieb.

Jetzt, nach der Niederlage in Mönchengladbach, wartet ein absolutes Spitzenspiel, in dem die nach Bayern (21 Gegentreffer) zweitbeste Defensive der Liga (24) in München gastiert. Union Berlin ist in acht Pflichtspielen im Kalenderjahr 2023 noch ungeschlagen - und blieb dabei dreimal ohne Gegentor.