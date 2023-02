Eine Augenweide: Pedro mit dem Twister - doch Lazio verpasst Rang 3

Serie A - Highlights by DAZN 06.02.2023

3:30Lazio Rom ging an diesem 21. Serie-A-Spieltag zunächst schmeichelhaft, aber zugleich auch traumhaft durch Routinier Pedro in Führung. Für den Sieg reichte das aber nicht: Denn ein mutiges Hellas Verona mit dem Ex-Kölner Ondrej Duda in der Startelf kam noch zum absolut verdienten 1:1.