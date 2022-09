Eine Angst kann Augsburg Bayern nehmen - Derby zur Unzeit?

Am 7. Spieltag der Bundesliga sollte der FC Bayern dringend mal wieder gewinnen, Borussia Dortmund auch. Marco Rose kehrt derweil guter Dinge nach Mönchengladbach zurück.

Schließt sich der Kreis für Trainer Schwarz?

Die makellose Auswärtsbilanz ist in Sinsheim gerissen. Vielleicht sollte der FSV Mainz 05 deswegen am Freitagabend gegen Hertha BSC damit anfangen, auch zu Hause Tore zu schießen - was der Mannschaft von Bo Svensson in dieser Saison noch nicht gelungen ist. Immerhin hat der FSV gegen die Berliner um Trainer Sandro Schwarz schon seit sechs Spielen nicht mehr verloren - beim bis dato letzten Hertha-Sieg in diesem Duell saß Schwarz im März 2019 noch in Mainz auf der Bank.

Ein Derby, das nicht nur für sich steht

Die Formstärke von vor wenigen Wochen hat Borussia Dortmund inzwischen in eine kleine Ergebniskrise geführt. Nach den Niederlagen gegen Leipzig und ManCity steht das große Derby also nicht nur für sich. Für die favorisierten Hausherren sollte am Samstagnachmittag ein Dreier her gegen ein Schalke, das vergangene Woche durch das 3:1 gegen Bochum bereits Derbytauglichkeit bewiesen hat. Womöglich kommt der Revier-Klassiker für die Mannschaft von Edin Terzic sogar ein bisschen zur Unzeit. Was der Borussia aber erst mal Mut macht: 37 Heimspiele in Folge hat der BVB immer mindestens ein Tor erzielt - das 38. Spiel wäre die Einstellung des Vereinsrekords aus dem Mai 2020.

Druck ist weg, Druck ist noch da

Vor dem Heimspiel gegen Werder sprechen die statistischen Zahlen für eine Werkself, die zu den Zahlen auf der Anzeigetafel in dieser Saison noch kein gutes Verhältnis hat. Leverkusen verlor nur zwei seiner jüngsten 19 Duelle mit einem Aufsteiger (14 Siege, drei Remis), Bremen konnte nur eines der jüngsten neun Duelle mit Leverkusen für sich entscheiden (fünf Remis, drei Niederlagen). Und der Druck, auch auf Trainer Gerardo Seoane, ist nach dem überzeugenden 2:0 gegen Atletico Madrid geringer geworden. Zumindest ein bisschen. Aber diese drei Punkte zählen ja für die Bundesliga nicht.

Eine Angst kann Augsburg den Bayern nehmen

Thomas Müller war richtig sauer geworden, als der große FC Bayern gegen den VfB Stuttgart auch ein drittes Mal in Folge nur unentschieden gespielt hat. Während es in der Champions League - auf jeden Fall ergebnistechnisch - läuft, ist der Rekordmeister in der Bundesliga beim FC Augsburg tatsächlich gefordert. Eine Angst kann der FCA dem FCB vor dem bayerischen Duell aber wohl nehmen: Das vierte Unentschieden droht München bei einer Mannschaft, die seit 16 Partien nicht mehr remis gespielt hat (Spitzenwert in der Bundesliga), eher nicht.

Eine seltsame Bilanz

Kann der VfB nun zufrieden sein mit den ersten sechs Spielen, von denen er erst eines verloren, aber eben noch keines gewonnen hat? Eine seltsame Bilanz. Und eine Frage, die nach dem 1:1 gegen Schalke und nach dem 2:2 in München wohl unterschiedlich beantwortet wurde und wird. Fakt ist: Sieglos waren die Schwaben nach sechs Spieltagen in ihrer Bundesliga-Geschichte noch nie. Und jetzt kommt Eintracht Frankfurt an den Neckar, das gegen den VfB - und das ist diesbezüglich die beste Frankfurter Bilanz - seit sechs Spielen nicht mehr verloren hat.

Der Trainer passt genau ins Profil

Vielleicht hat RB Leipzig das Glück, noch nicht so lange dabei zu sein. Die Sachsen sind jedenfalls das einzige Team, das bei Borussia Mönchengladbach, wo sich selbst die Bayern traditionell schwertun, eine positive Auswärtsbilanz vorweisen kann. Vielleicht passt Leipzigs neuer Trainer Marco Rose, der zum Einstand gegen den einen Ex-Klub Borussia Dortmund gleich mal gewonnen hat, ja auch deshalb so gut zu RB. Als Spieler hatte der Coach, der auch bei dieser Borussia schon an der Seitenlinie stand, in sechs Spielen gegen Gladbach nie verloren. Damit wird Rose auch am Samstagabend nicht anfangen wollen.

Union besser als Bayern und Freiburg?

Na, wer schießt denn wohl im Duell zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg am Sonntagnachmittag das erste Tor? Union ist das einzige Bundesliga-Team, das in dieser Saison noch nicht in Rückstand geriet, während keine Mannschaft bisher länger hinten lag als die Wölfe (261 Minuten). Nun liegt es an den Eisernen, ihre Tabellenführung zu verteidigen, was dem FC Bayern und dem SC Freiburg an den vergangenen Spieltagen jeweils nicht gelungen ist. Doch aufgepasst: Wolfsburg hat in Frankfurt zuletzt seinen ersten Sieg eingefahren. Und Problemfall Max Kruse ist beim VfL ja inzwischen nur noch "Torwarttrainer".

Die Null muss schwinden

Düsseldorf 1991, Mainz 2020, Bochum 2022: Das sind die drei Mannschaften, die nach sechs Spieltagen noch ohne Bundesliga-Punkt dastanden. Was die ersten beiden Teams eint: Am 7. Spieltag gab es schließlich die ersten Zähler. Ob die Bochumer bei dem Versuch, hier mitzuziehen, nach der Entlassung von Trainer Thomas Reis auch weiterhin auf Flanken setzen werden? Kein Bundesliga-Team schlug bisher so viele wie der VfL (118). Gefolgt vom kommenden Gegner am frühen Sonntagabend, dem 1. FC Köln (113).

Aller guten Dinge

Mindestens eine perfekte Bilanz wird nach dem späteren Spiel am Sonntagabend zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg keine mehr sein. Die Kraichgauer haben bislang alle drei Heimspiele gewonnen, die Breisgauer alle drei Gastspiele - die Tabellenführung ging zuletzt im eigenen Stadion flöten. Eine weitere Drei-Spiele-Serie vor dem Abschluss des 7. Spieltags: Der SC gewann seine jüngsten drei Partien bei der TSG allesamt.