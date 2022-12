Eine Ära endet: Vierschanzentournee ohne Ammann und Kasai

Erstmals seit 28 Jahren fehlen sowohl Simon Ammann als auch Noriaki Kasai bei einer Vierschanzentournee. Es könnte ein dauerhafter Abschied sein, wobei beide nicht über das Karriereende reden wollen.

Es sind Zahlen für die Skisprung-Ewigkeit: Simon Ammann und Noriaki Kasai bringen es gemeinsam auf 52 Teilnahmen an der Vierschanzentournee. 1997 debütierte der eine in Oberstdorf, bereits 1989 gar der andere. Doch Winter-Nostalgiker müssen nun ganz stark sein: Wenn am Donnerstag die 71. Tournee beginnt, werden erstmals seit 28 Jahren weder der "Simi" noch der "Nori" dabei sein. Es könnte ein sportlicher Abschied für immer von den "fliegenden Fossilien" sein.

"Ich hatte gehofft, dass es reichen würde. Aber ich musste damit rechnen", sagte Ammann, nachdem er bei seiner angekündigten "Standortbestimmung" zum Saisoneinstieg, dem Heim-Weltcup in Engelberg Mitte Dezember, nicht die Qualifikation für den Wettkampf geschafft hatte. An der Athletik mangele es ihm, sagte der 41-Jährige, "die Zeit fürs Gym hat gefehlt, das Studium in St. Gallen ist echt anspruchsvoll."

So reicht es eben nicht für den Weltcup, das weiß der größte Schweizer Skispringer der Geschichte selbst am besten. Und so fuhr er nicht nach Oberstdorf, sondern zurück nach Engelberg: Dienstag, zweitklassiger Continental Cup, mit Wohlwollen 200 Zuschauer - Ammann wird 33., verpasst den zweiten Durchgang.

Der Tournee-Titel fehlt beiden

Als Tagessieger Benjamin Östvold aus Norwegen geboren wurde, stand Ammann kurz vor seinem ersten Wahnsinns-Winter, 2001/02, als er die ersten beiden von vier Olympiasiegen holte. Dreimal hatte er damals die Tournee schon bestritten, die er später zweimal auf Platz zwei beendete (2009 und 2011). Gewonnen hat er sie - wie Kasai - nie, es ist der einzige große Titel, der dem ansonsten vollendeten Ammann fehlt.

"Nein, auf keinen Fall", sagte er im Vorjahr in Garmisch dem SID, würde er eine seiner olympischen Goldmedaillen gegen den Goldadler eintauschen, "ich habe mich bei der Tournee voll ausleben können."

Als Kasai das Springen erlernte, galt noch der Parallelstil

Das kann auch Kasai von sich behaupten, der vor 33 Jahren noch im Parallelstil erstmals auf die Tourneebühne flog, ebenfalls zweimal (1993 und 1999) Zweiter wurde. 2018/19 schaffte er es letztmals in Japans Tournee-Team, 47 war er damals, viele sagen, er hätte es dabei belassen sollen.

Am Dienstag übte Kasai, mittlerweile fünfzigeinhalb, auf den Schanzen in Nayora und Shimokawa, nordjapanische Kleinstädte. "Besseres Training gibt es nicht", sagte der Skiflugweltmeister von 1992, der eines der großen japanischen Werksteams leitet, quasi Boss von Topstar Ryoyu Kobayashi ist - er könnte sich längst auf die Direktive beschränken.

Aber noch immer kann Kasai nicht vom Wettkampfdasein lassen, startet bei kleineren nationalen Konkurrenzen - ein Engelberger Continental Cup ist dagegen ein Hexenkessel.

Kasai träumt von Olympia, Ammann von der WM

Was treibt sie also an, Ammann, Kasai, mit 41, mit 50? Vor allem ist es wohl der Traum vom Fliegen, das schiere Skispringen an sich. Ein Radfahrer, ein Läufer - der kann nach der Profikarriere noch fahren und laufen. Ein Skispringer - der springt nie wieder.

Und so haben beide ihre Ziele. Kasai träumt von der Rückkehr auf die große Bühne, vom neunten Olympia. Es wird nicht funktionieren. Ammann hat die WM im Februar in Planica im Auge. Es könnte klappen.