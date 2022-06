Eine Ära endet: Jesgarzewski verlässt Meppen nach "vielen geilen Jahren"

Nach acht Jahren in Meppen verlässt Janik Jesgarzewski den SV Meppen in diesem Sommer. Der auslaufende Vertrag mit dem 28-jährigen Rechtsverteidiger ist nicht verlängert worden. Was auch mit unterschiedlichen Vorstellungen in Sachen Spielpraxis zu tun hat.

Auf zu neuen Ufern: Janik Jesgarzewski verlässt Meppen. imago images/Werner Scholz