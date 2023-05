Eine Ära endet jäh: Mattes tritt in Eichstätt zurück

Die Trennung zwischen Markus Mattes und dem VfB Eichstätt zu Saisonende war schon beschlossene Sache, nun hat der Cheftrainer drei Spieltage vor dem Ende der regulären Saison hingeschmissen.

Seit Anfang 2015 stand Markus Mattes beim VfB Eichstätt in der Verantwortung, feierte in den Folgejahren den Aufstieg aus der Bayern- in die Regionalliga - und hielt den Verein für fünf Spielzeiten in selbiger. Das Spiel gegen den FV Illertissen am Samstag, sein 250. an der Seitenlinie des VfB, war sein letztes.

Dass die Ära Mattes in Eichstätt endet, steht schon länger fest. "Ab dem Sommer, sprich neuer Saison, wollen wir uns neu aufstellen", verkündeten die Eichstätter Verantwortlichen bereits im Januar. Wenig später wurde mit Dominic Rühl auch ein junger Nachfolger präsentiert. Doch der 47-jährige Mattes hat seinen Abschied nun vorgezogen und tritt mit sofortiger Wirkung als Cheftrainer zurück. Gründe nennt der Verein in seiner Pressemeldung nicht.

In Abstiegsnöten

Mattes selbst hingegen meldet sich via Instagram zu Wort, spricht von der "mit Abstand schwersten" Entscheidung seiner Zeit in Eichstätt, zeigt sich aber auch überzeugt, "im Sinne der Jungs die richtige getroffen zu haben. Ich habe die sportliche Verantwortung getragen und bin somit auch für die aktuelle Situation verantwortlich. Ich glaube aber absolut daran, dass unser Mannschaft die Liga halten wird und hoffe, dass meine Entscheidung nochmal frische Kräfte freisetzen wird."

Das 0:3 gegen den FV Illertissen am Wochenende war die vierte Niederlage in Serie, Eichstätt steckt damit weiterhin in Abstiegsnöten. Ein möglicher Klassenerhalt wird vermutlich nur über den Umweg Relegation gelingen. Doch auch, dass die verkündete Trennung im Sommer einen faden Beigeschmack bei Mattes hinterließ, könnte eine Rolle gespielt haben, dass der Coach seine Saison in Eichstätt nun nicht bis zum Ende durchzieht.

"Die erfolgreichsten Jahre des Vereins"

Der VfB Eichstätt jedenfalls wird via Facebook-Auftritt emotional: "Gerade im Moment fällt es uns schwer, die richtigen Worte zu finden - ein VfB Eichstätt ohne Markus Mattes an der Trainerbank ist schwer vorstellbar. Mit Markus an der Seitenlinie haben wir die erfolgreichsten Jahre des Vereins erlebt und unzählige unbeschreibliche Momente erlebt - vom Aufstieg in Neumarkt in die Regionalliga Bayern, den sensationellen Klassenerhalten, Wahnsinnig mitreißenden Spielen in Eichstätt, fulminante Siege gegen große Mannschaften Bayerns, der Amateurmeisterschaft, dem Auftritt auf der ganz großen Bühne im DFB-Pokal und Heimspiele im Grünwalder Stadion."

All diese Momente seien untrennbar mit Mattes verbunden. "Als Trainer des VfB Eichstätt warst du ein würdiger Vertreter der Stadt Eichstätt, weit über die Landkreisgrenzen hinaus. Als Eichstätter kann man stolz auf den VfB Eichstätt sein, und dazu hast du maßgeblich beigetragen."

Wer die Saison - inklusive wahrscheinlicher Verlängerung - in Eichstätt zu Ende bringt, wurde vom Verein noch nicht kommuniziert.